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Flávio Bolsonaro sem ‘frente ampla’ do Centrão

Às vésperas das convenções, partido presidido por Valdemar Costa Neto não consegue avançar com alianças

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/07/2026 05:40

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Flávio Bolsonaro sem ‘frente ampla’ do Centrão
Flávio Bolsonaro sem ‘frente ampla’ do Centrão crédito: Foto: Iano Andrade /CNI

Pela primeira vez, a coluna ouviu de importante liderança política em Brasília que o PL de Flávio Bolsonaro deve realmente ir sozinho para a corrida presidencial.

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