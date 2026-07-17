Flávio Bolsonaro sem ‘frente ampla’ do Centrão

Pela primeira vez, a coluna ouviu de importante liderança política em Brasília que o PL de Flávio Bolsonaro deve realmente ir sozinho para a corrida presidencial.

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Está difícil conseguir o apoio do Republicanos. E o da coligação PP-União Brasil está praticamente descartado.