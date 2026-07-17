Flávio Bolsonaro sem ‘frente ampla’ do Centrão
Às vésperas das convenções, partido presidido por Valdemar Costa Neto não consegue avançar com alianças
compartilheSIGA
Pela primeira vez, a coluna ouviu de importante liderança política em Brasília que o PL de Flávio Bolsonaro deve realmente ir sozinho para a corrida presidencial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Está difícil conseguir o apoio do Republicanos. E o da coligação PP-União Brasil está praticamente descartado.