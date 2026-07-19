Michelle sobre ser vice de Zema: "Não há nenhuma possibilidade"
Ex-governador de Minas Gerais afirmou, neste sábado (18/7), que a ex-primeira-dama é uma das opções para vice em chapa para Presidência
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A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) negou, neste sábado (18/7), a possibilidade de integrar a chapa do pré-candidato Romeu Zema (Novo) como vice-presidente em 2026. “Não há nenhuma possibilidade de isso acontecer”, escreveu nas redes sociais.
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“Primeiro, eu não defini se serei candidata nem ao Senado. Portanto, essa proposta não pode sequer ser cogitada”, afirmou Michelle. Após briga pública com o enteado e pré-candidato à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira dama deixou a liderança do PL Mulher e contou a aliados que também poderia deixar a disputa ao Senado Federal pelo Distrito Federal.
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Além disso, Michelle citou que é filiada ao PL e que, portanto, “um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos majoritários”.
Mais cedo, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que a ex-primeira dama é uma das opções como vice. “É uma possibilidade, sim, como outras também são. Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom”, disse Zema durante o 10º Encontro Nacional do Novo, em São Paulo, ao ser questionado sobre uma parceria com Michelle.
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Por fim, a ex-primeira dama apontou que, neste momento, continua priorizando os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue em prisão domiciliar. Vale lembrar que, nesta sexta-feira (17), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), restringiu vistas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o despacho apenas advogados, fisioterapeutas e médicos estão autorizados a frequentar a residência do político.