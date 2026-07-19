Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Michelle sobre ser vice de Zema: "Não há nenhuma possibilidade"

Ex-governador de Minas Gerais afirmou, neste sábado (18/7), que a ex-primeira-dama é uma das opções para vice em chapa para Presidência

Publicidade
Carregando...
LA
Luíza Altoé
LA
Luíza Altoé
Repórter
19/07/2026 07:31

compartilhe

SIGA
×
Michelle Bolsonaro ao lado de seus aliados, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e a vereadora de Fortaleza Pricilla Costa (PL-CE), vice-presidente do PL Mulher
Michelle Bolsonaro ao lado de seus aliados, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e a vereadora de Fortaleza Pricilla Costa (PL-CE), vice-presidente do PL Mulher crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) negou, neste sábado (18/7), a possibilidade de integrar a chapa do pré-candidato Romeu Zema (Novo) como vice-presidente em 2026. “Não há nenhuma possibilidade de isso acontecer”, escreveu nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Primeiro, eu não defini se serei candidata nem ao Senado. Portanto, essa proposta não pode sequer ser cogitada”, afirmou Michelle. Após briga pública com o enteado e pré-candidato à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira dama deixou a liderança do PL Mulher e contou a aliados que também poderia deixar a disputa ao Senado Federal pelo Distrito Federal.

Leia Mais

Além disso, Michelle citou que é filiada ao PL e que, portanto, “um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos majoritários”. 

Mais cedo, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que a ex-primeira dama é uma das opções como vice. “É uma possibilidade, sim, como outras também são. Nome ficha limpa é sempre um nome muito bom”, disse Zema durante o 10º Encontro Nacional do Novo, em São Paulo, ao ser questionado sobre uma parceria com Michelle.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, a ex-primeira dama apontou que, neste momento, continua priorizando os cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue em prisão domiciliar. Vale lembrar que, nesta sexta-feira (17), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), restringiu vistas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o despacho apenas advogados, fisioterapeutas e médicos estão autorizados a frequentar a residência do político.

Tópicos relacionados:

-michelle-bolsonaro- eleicao eleicoes-2026 romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay