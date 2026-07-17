PSB deve indicar Jarbas Soares para chapa com Patrus ao governo de Minas
Em entrevista ao Estado de Minas, Jarbas disse que seguirá as orientações de Alckmin e do comando do PSB que vai se reunir com o PT na segunda-feira
O PSB discute internamente a possibilidade de indicar o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Junior, como vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Patrus Ananias (PT) ao governo do estado. O nome de Patrus como candidato será oficializado na segunda-feira (20/7), quando também está prevista uma reunião do PT com toda bancada e também com o comando do PSB. A eventual composição faz parte das negociações para reproduzir, em Minas, a aliança nacional entre PT e PSB, que tem como principal referência a dobradinha entre Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin.
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Nome colocado inicialmente como pré-candidato ao governo, Jarbas passou a ser cotado para a vice nas tratativas mais recentes entre os partidos. A indicação é defendida por setores do PT, como o ex-ministro José Dirceu, e vista como um gesto para consolidar a aliança no estado.
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Apesar da cautela, Jarbas confirmou conversas com outras siglas, incluindo o PT, e não descartou a composição como vice. “Estamos conversando com vários partidos, inclusive o PT, com esse propósito. Temos muita admiração e respeito ao professor Patrus Ananias. Sinto-me lisonjeado com a lembrança do meu nome para o Senado e para vice-governador”, afirmou.
A possível chapa reúne dois nomes com trajetória no Norte de Minas. Jarbas nasceu em Montes Claros e cresceu em São Francisco, enquanto Patrus é natural de Bocaiuva. Os dois também têm uma relação antiga: o petista foi professor de Jarbas na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade de Minas Gerais (PUC-MG) nos anos 1980. Jarbas também foi coordenador da Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão de Belo Horizonte quando Patrus era prefeito.
Dentro do PT, a avaliação é de que o ex-procurador agrega densidade jurídica e política à chapa, além de ampliar o diálogo com setores fora da base tradicional do partido. O deputado federal Paulo Guedes (PT) afirmou ver “com bons olhos” a composição.
“Vejo o Jarbas como um grande nome para compor com o Patrus. Os dois se entendem muito bem. Patrus foi professor do Jarbas e acho que é uma chapa que empolga, principalmente o Norte de Minas”, disse.
Guedes também destacou a trajetória do ex-prefeito e lembrou a participação de Patrus na construção de programas sociais importantes quando foi ministro de Combate à Fome do primeiro governo Lula. “Eu vejo o Patrus como um ótimo nome, uma pessoa qualificada, foi prefeito de Belo Horizonte, saiu com grande índice de aprovação, foi o ministro que criou os programas sociais que mudou o Brasil e vejo ele com todas as qualidades para ser o candidato vencedor nessas eleições”, afirmou.
Guedes também se ofereceu para a coordenação da campanha de Patrus. “Eu vou apoiar a candidatura dele, vou estar de frente da candidatura dele e se precisar eu vou coordenar a campanha em todo o Norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, no noroeste do estado em todas as regiões, onde ele quiser. Estou pronto para entrar de corpo e alma na campanha do Patrus”, garantiu.
. “Eu vejo o Patrus como um ótimo nome, uma pessoa qualificada, foi prefeito de Belo Horizonte, saiu com grande índice de aprovação, foi o ministro que criou os programas sociais que mudou o Brasil e vejo ele com todas as qualidades para ser o candidato vencedor nessas eleições”.
Guedes também se ofereceu para a coordenação da campanha de Patrus. “Eu vou apoiar a candidatura dele, vou estar de frente da candidatura dele e se precisar eu vou coordenar a campanha em todo o Norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, no noroeste do estado em todas as regiões, onde ele quiser. Estou pronto para entrar de corpo e alma na campanha do Patrus”, garantiu.
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Enquanto as negociações avançam, o PT prepara para segunda-feira (20/7) o anúncio oficial sobre a candidatura própria ao governo. A definição sobre o vice deve depender do desfecho das conversas com o PSB, que ainda mantém em aberto sua estratégia eleitoral no estado.
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