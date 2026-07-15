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Os riscos para Lula de uma candidatura própria do PT em Minas Gerais

Enquanto o presidente demora na definição da estratégia no estado, legendas que poderiam funcionar como possíveis aliadas traçaram seus planos

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
15/07/2026 00:30

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Os riscos para Lula de uma candidatura própria do PT em Minas Gerais
Os riscos para Lula de uma candidatura própria do PT em Minas Gerais crédito: Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Petistas de Minas Gerais esperam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha uma conversa nesta quarta-feira, 14, com o deputado Patrus Ananias (PT) para bater o martelo sobre o palanque no estado. O plano de lançar Patrus como cabeça de chapa, no entanto, envolve um risco forte de isolamento do partido no segundo maior colégio eleitoral do país.

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Enquanto Lula demora na definição da estratégia em Minas Gerais, legendas que poderiam fazer alianças com o PT traçaram suas estratégias. O MDB não quer nem ouvir falar de qualquer composição com Gabriel Azevedo, nome do partido para disputar o governo, em uma vaga que não seja cabeça de chapa.

O emedebista, que já recebeu apoio de Marília Campos (PT), ex-prefeita de Contagem e pré-candidata petista ao Senado, já trabalha com o lançamento de seu plano de governo e vem buscando seu vice em um leque amplo de legendas.

Azevedo mantém conversas com as siglas que estão entre as possíveis aliadas do PT no estado, como o PSB, que lançou o ex-procurador-geral de Justiça do estado Jarbas Soares Júnior como pré-candidato.  

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Lula recebeu sonoros “nãos” este ano de políticos que ele gostaria de ver encabeçando seu palanque à reeleição em Minas. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) foi o primeiro. Depois, Marília não aceitou a imposição de desistir da candidatura ao Senado para encarnar a candidatura petista ao governo. 

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