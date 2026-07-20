Zema quer ser o primeiro ‘presidente empresário' do Brasil

Em mais um movimento para se apresentar como “outsider” na disputa presidencial, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) disse que quer ser o primeiro “presidente empresário” do Brasil nesta segunda-feira (20/7), em entrevista à Super Rádio Tupi.

No fim da conversa, o apresentador Cristiano Santos pediu que o pré-candidato a presidente se apresentasse e justificasse por que o eleitor deveria escolhê-lo.

'Presidente empresário'

“O Brasil precisa de gestor. De gente que rala, que paga imposto. De gente que muitas vezes fica indignado com o que acontece em Brasília. O Brasil tem recurso demais. O problema aqui não é faltar gente que trabalha. O problema é que sobre ladrão”, respondeu Zema.

Natural de Araxá, no Triângulo Mineiro, ele foi eleito governador de Minas em 2018 sem nunca ter disputado um cargo público. Antes, atuou por 26 anos como presidente do Grupo Zema, empresa fundada pelo seu bisavô.

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“Que dia o Brasil teve um presidente empresário, empreendedor? Eu nunca vi. Só teve presidente politicão. Filho de político, neto de político e não sei o que. Precisa ter alguém que veio do mundo real. E eu vim, os outros não”, completou Zema.

