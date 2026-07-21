Real Time: Lula lidera 1º turno, mas empata com Flávio e Caiado no 2º

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, mas aparece em situação de empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) em cenários de segundo turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (21/7).

No levantamento, Lula registra 40% das intenções de voto no cenário estimulado do primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro soma 33%. Como a diferença entre os dois é de sete pontos percentuais, superior à margem de erro de dois pontos, não há empate técnico entre os líderes.

Na terceira posição, Renan Santos (Missão) aparece com 9% das intenções de voto, seguido por Ronaldo Caiado, com 7%. Romeu Zema (Novo) registra 2%, enquanto o escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa (DC) aparecem com 1% cada.

Os eleitores que declararam voto em branco ou nulo somam 3%, mesmo percentual dos indecisos. Os demais pré-candidatos testados, Cabo Daciolo (Mobiliza), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU), foram agrupados na categoria "outros", que totalizou 1%.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 45% das intenções de voto, ante 42% do senador. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Em relação à pesquisa de junho, Lula permaneceu estável, mantendo os mesmos 45%. Flávio Bolsonaro oscilou de 40% para 42%, dentro da margem de erro. Com isso, a diferença numérica entre os dois caiu de cinco para três pontos percentuais.

Em outro cenário, Ronaldo Caiado aparece numericamente à frente de Lula pela primeira vez na série histórica do instituto, mas também em empate técnico. O ex-governador de Goiás registra 44% das intenções de voto, enquanto o presidente tem 43%. Nesse cenário, os votos brancos e nulos somam 8%, e os indecisos representam 5%.

Já em uma eventual disputa contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, Lula abre vantagem fora da margem de erro. O presidente alcança 44% das intenções de voto, contra 38% do político mineiro. Os votos em branco e nulos chegam a 11%, enquanto os indecisos totalizam 7%.

Contra Renan Santos, Lula registra 44%, enquanto o adversário aparece com 35%. Nesse cenário, 11% afirmam votar em branco ou nulo, e 10% disseram não saber ou preferiram não responder.

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 18 e 20 de julho, por meio de entrevistas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05864/2026.

