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Eleições 2026

PL diz ter identificado esquema milionário de ataque a Flávio nas redes

Sigla fez uma representação no TSE acusando a existência de uma rede criminosa para atacar políticos de direita. Uma reunião ocorrerá entre dirigentes do partido e o presidente da corte eleitoral, Nunes Marques, nesta segunda-feira (20/7)

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
20/07/2026 14:29

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Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concede entrevista e avaliou a rejei....o do plen..rio do Senado .. indica....o do nome de Jorge Messias ao cargo de ministro do STF. A sess..o ocorreu ontem (29). O senador disse ainda que acredita que o veto ao projeto de dosimetria ser.. derrubado hoje na sess..o conjunta do Congresso Nacional.. ..Foto: Andressa Anholete/Ag..ncia Senado
Flávio Bolsonaro é pré-candidato à Presidência da República pelo PL crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

O Partido Liberal afirmou, nesta segunda-feira (20/7), ter identificado um esquema milionário na criação de perfis falsos nas redes sociais para atacar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato nas eleições deste ano. No entanto, não apresentou provas das alegações, até o momento.

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De acordo com a sigla, o objetivo é "promover ataques sistemáticos e mentirosos ao senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, e a outros políticos da direita". Uma reunião ocorrerá entre dirigentes do partido e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes, nesta segunda.

“Estamos diante de uma situação gravíssima e inédita. São fortes os indícios de existência de uma verdadeira organização criminosa digital. Uma estrutura complexa, sofisticada, organizada e ilegal de criação de perfis fantasmas para a contratação de impulsionamentos irregulares, que depois são desativadas e substituídas por novos perfis lícitos", afirmou a advogada Maria Claudia Bucchianeri, autora da representação e integrante da equipe jurídica da pré-campanha de Flávio Bolsonaro.

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O partido protocolou uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na ultima sexta-feira (17), em que acusa a existência de uma construção de uma estrutura ilegal, complexa e sofisticada para criação de perfis fantasmas para propaganda irregular nas redes sociais, com organização posterior desativação e substituição por novas páginas semelhantes para dificultar seu rastreamento, autoria e financiadores.

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O PL afirma que fez um levantamento que identificou mais de 50 páginas com mais de 4,6 mil anúncios pagos com dinheiro obscuro, que alcançaram próximo de 250 milhões de visualizações.

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