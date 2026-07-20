Assine
overlay
Início PlatôBr

Polícia do Senado já sabia da decisão de Flávio Bolsonaro sobre escolta da PF

Senador rejeitou a oferta de segurança padrão para presidenciáveis sob o argumento de que poderia haver "infiltrados" na equipe

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
20/07/2026 11:50

compartilhe

SIGA
×
Polícia do Senado já sabia da decisão de Flávio Bolsonaro sobre escolta da PF
Polícia do Senado já sabia da decisão de Flávio Bolsonaro sobre escolta da PF crédito: Foto: Polícia Federal/Divulgação

A decisão de Flávio Bolsonaro de recusar a escolta da Polícia Federal durante a campanha presidencial não pegou a Polícia do Senado de surpresa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O senador e pré-candidato à Presidência da República já havia comunicado, com antecedência, que preferiria continuar sendo acompanhado pelos policiais legislativos.

“Já estamos com a equipe do senador Flávio reforçada e, muito provavelmente, com o início oficial da campanha, iremos reforçar mais ainda”, disse à coluna o chefe da Polícia do Senado Federal, Alessandro Morales.

Morales afirmou que a escolta de Flávio não irá atrapalhar as demais atividades da Polícia do Senado.

“Já havíamos nos planejado para isso. Além do mais, o período eleitoral acaba sendo uma época de menor demanda das outras atividades policiais”, acrescentou.

O chefe da Polícia do Senado não informou quantos policiais ficarão responsáveis pela segurança do senador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Flávio recusou a segurança da PF por meio de uma postagem nas redes sociais. Ele argumentou que poderia haver “infiltrados” e sugeriu que os policiais federais que ficariam à disposição dele fossem deslocados para reforçar as investigações sobre o escândalo do INSS.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay