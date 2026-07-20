Polícia do Senado já sabia da decisão de Flávio Bolsonaro sobre escolta da PF

A decisão de Flávio Bolsonaro de recusar a escolta da Polícia Federal durante a campanha presidencial não pegou a Polícia do Senado de surpresa.

O senador e pré-candidato à Presidência da República já havia comunicado, com antecedência, que preferiria continuar sendo acompanhado pelos policiais legislativos.

“Já estamos com a equipe do senador Flávio reforçada e, muito provavelmente, com o início oficial da campanha, iremos reforçar mais ainda”, disse à coluna o chefe da Polícia do Senado Federal, Alessandro Morales.

Morales afirmou que a escolta de Flávio não irá atrapalhar as demais atividades da Polícia do Senado.

“Já havíamos nos planejado para isso. Além do mais, o período eleitoral acaba sendo uma época de menor demanda das outras atividades policiais”, acrescentou.

O chefe da Polícia do Senado não informou quantos policiais ficarão responsáveis pela segurança do senador.

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Flávio recusou a segurança da PF por meio de uma postagem nas redes sociais. Ele argumentou que poderia haver “infiltrados” e sugeriu que os policiais federais que ficariam à disposição dele fossem deslocados para reforçar as investigações sobre o escândalo do INSS.