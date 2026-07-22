Quem é Cleitinho Azevedo? A trajetória do senador mineiro em Brasília

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Eleito senador por Minas Gerais nas eleições de 2022, Cleitinho Azevedo completa, em 2026, quatro anos de mandato, tendo se consolidado como uma figura de destaque no cenário político nacional. Com um estilo direto e forte presença nas redes sociais, ele construiu sua trajetória defendendo a fiscalização dos gastos públicos e o combate a privilégios de políticos, pautas que o levaram de vereador em Divinópolis ao Congresso Nacional em Brasília.

Quem é Cleitinho Azevedo?

Cleiton de Azevedo, conhecido como Cleitinho, é um político e empresário mineiro, atualmente filiado ao partido Republicanos, ao qual se uniu após ser eleito pelo PSC em 2022. Sua notoriedade cresceu a partir de uma comunicação direta com os eleitores, principalmente por meio de vídeos em que expõe problemas e cobra soluções de gestores públicos, o que marcou sua identidade política.

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Como começou a carreira política?

A entrada de Cleitinho na vida pública ocorreu em 2016, quando foi eleito vereador em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, sendo o terceiro mais votado na eleição. Sua atuação na câmara municipal, focada na fiscalização do executivo, serviu de trampolim para voos mais altos. Em 2018, ele se candidatou a deputado estadual e obteve uma votação expressiva, sendo eleito para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O auge de sua carreira veio em 2022, ao ser eleito senador com 4,26 milhões de votos.

Quais as principais bandeiras do senador?

O mandato de Cleitinho Azevedo é marcado por algumas bandeiras claras, que orientam sua atuação no Senado Federal. Entre as principais, destacam-se:

Combate aos privilégios: o senador critica abertamente o que considera excessos nos gastos do poder público, como salários elevados, verbas de gabinete e outros auxílios para políticos.

Defesa do consumidor: pautas relacionadas a direitos do consumidor, como a fiscalização de preços de combustíveis e de serviços essenciais, são recorrentes em seus pronunciamentos.

Transparência e fiscalização: ele utiliza suas redes sociais como principal ferramenta para prestar contas de seu mandato e fiscalizar a aplicação de recursos públicos.

Redução da carga tributária: o político frequentemente se posiciona a favor da diminuição de impostos para cidadãos e empresas, defendendo um estado mais enxuto.

Atuação no Congresso Nacional

Em Brasília, Cleitinho Azevedo mantém o perfil que o tornou conhecido. Ele utiliza a tribuna do Senado e as comissões para reforçar suas pautas e cobrar ações do governo federal. Sua abordagem, muitas vezes incisiva, gera debates e o posiciona como uma voz independente dentro do parlamento, atraindo tanto apoiadores quanto críticos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.