Gleidson pede união da direita por Cleitinho nas eleições em Minas

O ex-prefeito de Divinópolis (MG) e pré-candidato a deputado federal Gleidson Azevedo (Novo) defendeu a união da direita em torno da pré-candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas Gerais.

Em vídeo publicado no Instagram, o irmão de Cleitinho citou pesquisas de intenções de voto ao Executivo mineiro, em que o senador lidera para justificar uma união. “Está disparado, e olha que ele nem se colocou como candidato ainda”, afirmou.

“Esse vídeo aqui é para chamar a atenção de toda a direita, que está na hora da gente se unir”, disse.

Na gravação, ele citou que tem ouvido que a direita não quer apoiar o nome do senador do Republicanos, mas sim candidaturas de seus próprios partidos ou outros pré-candidatos pouco expressivos nas pesquisas eleitorais.





Pesquisa recente da Genial/Quaest, divulgada na última terça-feira (28/4), mostra Cleitinho na liderança da corrida pelo governo em todos os cenários de primeiro turno testados para as eleições de 2026. Em um cenário principal, o senador recebeu 30% das intenções de voto, ao passo que o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil teve 14%, e o senador Rodrigo Pacheco (PSD), apoiado por Lula (PT), contabilizou 8% das intenções.

Gleidson também defendeu o irmão de acusações de ser esquerdista por apoiar o fim da escala 6x1 e o vale-gás, propostas do governo federal. Na época de um dos ataques que sofreu, o pré-candidato a governador afirmou ao Estado de Minas que é “humanista, acima de esquerda x direita” e que “quer que todos os partidos políticos se explodam”.

Para Gleidson, Cleitinho “é de direita com um olhar humano”. “Tem uns da direita que não estão falando nada, e Cleitinho já se posicionou”, disse.

“A gente sempre vai defender aqueles mais humildes, e é isso que a direita precisa colocar na cabeça. A gente tem que lutar contra o STF (Supremo Tribunal Federal), mas com pauta social. A direita também é social”, argumentou Gleidson.

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O pré-candidato a deputado federal defendeu ainda a eleição do irmão para “evitar que o PT volte”.