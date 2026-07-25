Falcão diz que Cleitinho ainda tem tempo para decidir candidatura

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão (Republicanos) afirmou, neste sábado (25/7), que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ainda tem prazo para decidir se disputará o governo de Minas. Durante discurso na convenção estadual do partido, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Falcão pediu respeito ao momento de luto vivido pela família Azevedo e disse que a definição sobre a candidatura ocorrerá nos próximos dias.

Ao encerrar sua fala, Falcão pontuou que o partido terá novidades em breve. “Teremos surpresa nos próximos dias”, disse.



A presença de Cleitinho era a principal expectativa da convenção. Líder nas pesquisas de intenção de voto, o senador não compareceu ao evento e segue sem oficializar sua candidatura ao Palácio Tiradentes. Ele já indicou que poderá deixar a decisão para 5 de agosto, prazo final para a realização das convenções partidárias.

No discurso, Falcão iniciou a fala prestando solidariedade à família Azevedo pela morte de Matheus Augusto Azevedo, irmão mais novo de Cleitinho, que faleceu em decorrência de complicações da leucemia.

Sem cobrar uma decisão imediata, Falcão afirmou que o Republicanos ainda dispõe de tempo para definir a candidatura ao governo estadual. “Temos alguns dias ainda para decidir essa questão e nós não caminhamos até aqui em vão. A voz do povo é a voz de Deus e o povo tem colocado essa missão para o senador Cleitinho”, declarou.

Segundo Falcão, ele permanece ao lado da família, independentemente da decisão que vier a ser tomada. “Entrei nessa para estar junto com vocês e vamos assim até quando Deus quiser”, concluiu.

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Caso Cleitinho decida não disputar o governo, Falcão é apontado como principal alternativa do Republicanos para encabeçar a chapa nas eleições de 2026. Até o momento, porém, aliados do senador mantêm a expectativa de que ele confirme a candidatura dentro do prazo legal para as convenções partidárias.