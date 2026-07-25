Cunha será candidato a deputado federal por Minas: ‘Estado mais importante’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha oficializou, neste sábado (25/7), sua candidatura a deputado federal por Minas Gerais durante a convenção estadual do Republicanos. Cassado em 2016, Cunha tenta retornar ao Congresso Nacional após quase uma década fora de mandatos eletivos, agora por um estado onde nunca exerceu cargo político.

Em entrevista ao Estado de Minas, Cunha afirmou que escolheu Minas Gerais pelo peso político do estado nas disputas nacionais. “Eu acho que Minas Gerais é o estado mais importante do Brasil. É o estado que define as eleições presidenciais. É um estado que é quase que um país. É de uma complexidade enorme, com diferenças enormes de regiões. E por isso mesmo que ele representa a mediana do Brasil. Fazer por Minas Gerais uma caminhada, eu acho que é quase como fazer uma caminhada pelo Brasil.”

Questionado sobre a expectativa de retornar à Câmara dos Deputados 10 anos após o fim de seu último mandato, o ex-parlamentar disse estar otimista com a recepção que recebeu no estado. “É uma expectativa muito positiva, né? A gente tem andado, a gente tem sido bem acolhido, os mineiros me acolheram muito bem e eu agradeço por isso. E a minha expectativa é positiva. Mas o resultado somente a urna vai dizer”.



Investigação

A candidatura ocorre enquanto Cunha é alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) sobre o suposto direcionamento de emendas parlamentares para municípios mineiros mesmo sem exercer mandato. Em decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram bloqueados R$ 6,1 milhões atribuídos ao ex-deputado e suspensa a execução das emendas sob investigação.

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Segundo a decisão, há indícios de que Cunha teria participado da definição de recursos destinados a cidades de Minas Gerais por meio de um "arranjo decisório paralelo", apesar de estar fora do Congresso desde 2016. O ministro também determinou que a Câmara dos Deputados apresente a documentação relacionada às emendas investigadas. A defesa do ex-deputado nega irregularidades.

