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CANDIDATO OU NÃO?

Cleitinho falta à convenção do Republicanos e mantém indefinição

Líder nas pesquisas para o governo de Minas, senador não participou do encontro do partido e mantém sem anúncio oficial a candidatura ao Palácio Tiradentes

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
25/07/2026 11:55 - atualizado em 25/07/2026 12:00

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Quem são as peças no xadrez político de Minas para as eleições de 2026?
Senador Cleitinho Azevedo é uma das peças que movimenta as Eleições de 2026 em Minas Gerais crédito: Guilherme Bergamini/ALMG

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), pré-candidato ao Governo de Minas e líder nas pesquisas de intenção de voto, não compareceu à convenção estadual do Republicanos, que acontece na manhã deste sábado (25/7), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A ausência foi confirmada pelo irmão do parlamentar, Gleidson Azevedo (Republicanos), que oficializa sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados no evento.

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A presença de Cleitinho era a principal expectativa da convenção, diante da expectativa de que o senador pudesse anunciar oficialmente sua entrada na disputa pelo Palácio Tiradentes. Até o momento, porém, ele não formalizou a candidatura e já sinalizou que pode deixar a definição para o dia 5 de agosto, prazo final das convenções partidárias.

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Expectativa entre aliados

Apesar da indefinição pública, aliados do senador afirmam que ele disputará o governo de Minas. Embora nunca tenha oficializado a pré-candidatura, Cleitinho deu, ao longo do último ano, diversas declarações nas quais deixou subentendido que concorreria ao cargo.

A expectativa em torno de sua candidatura também mobilizou a estratégia do Republicanos para as eleições de 2026. O partido articulou uma chapa própria tendo como vice o ex-prefeito de Patos de Minas Luís Eduardo Falcão, que se desincompatibilizou do cargo e se filiou à legenda para integrar o projeto.

Caso Cleitinho decida não disputar o governo, Falcão passa a ser o principal nome do Republicanos para a disputa.

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Luto familiar

A indefinição sobre a candidatura ocorre em um momento de luto vivido pelo senador. O irmão mais novo de Cleitinho, Matheus Augusto Azevedo, morreu aos 30 anos em decorrência de complicações da leucemia.

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