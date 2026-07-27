PL vai esperar Cleitinho, mas tem Aro como 'plano b'

O Partido Liberal segue à espera de uma decisão final do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) sobre entrar ou não na disputa pelo governo de Minas Gerais. Na convenção estadual nesta segunda-feira (27/7), a legenda homologou apenas as candidaturas para o Legislativo, deixando em aberto o posicionamento em relação à eleição para o governo. Caberá à Executiva estadual dar a palavra final.

Os partidos têm até 5 de agosto para finalizar as convenções. Cleitinho chegou a insinuar que tomará uma decisão apenas no último dia. Ele, que perdeu o irmão mais novo na última semana, não compareceu à convenção mineira do Republicanos, no sábado (25/7), que também terminou com indefinição sobre a chapa majoritária.

Em entrevista ao Estado de Minas, o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL-MG), irmão de Cleitinho, garantiu que ouviu dele o compromisso de entrar na disputa pelo governo de Minas.

Plano B

O PL não espera de braços cruzados. A reportagem apurou que uma eventual candidatura do ex-deputado federal e ex-secretário de Governo Marcelo Aro (PP) já passou a ser tratada como "plano B" para o palanque do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, em Minas Gerais. O PL, inclusive, encomendou uma pesquisa para avaliar o cenário da disputa pelo governo sem Cleitinho, e o resultado mostrou Aro na primeira colocação, com o deputado federal Patrus Ananias (PT) em segundo.

Uma eventual candidatura de Aro seria uma grande derrota para o governador Mateus Simões (PSD), que dava como certo o apoio do ex-secretário e da federação União-PP à sua reeleição, mas viu o ex-deputado se descontentar desde a filiação do senador Carlos Viana, pré-candidato à reeleição, ao PSD.

O partido ainda considera como possíveis candidatos ao governo o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Flávio Roscoe (PL) e o ex-prefeito de Betim, na Grande BH, Vittorio Medioli (PL). Este último teve o nome incluído na lista de candidatos a deputado estadual, mas pode haver alteração até o fim do período das convenções.

O outro só admite disputar pelo Executivo. Tanto Roscoe quanto Medioli também são cotados para a vaga de vice-governador, podendo representar o PL compondo chapa com Cleitinho ou Aro.

"Nós temos um projeto sendo construído alinhado com o projeto nacional, com Flávio Bolsonaro. Nós temos um acordo selado com o senador Cleitinho, que se dispôs a ser nosso governador. Isso será confirmado nos próximos dias. Caso isso não aconteça, nosso grupo, com um time enorme de partidos, vai buscar o melhor nome possível, que esteja alinhado ao projeto nacional", disse o deputado federal Zé Vitor, presidente do PL, à imprensa.

Uma eventual composição com Marcelo Aro pode ter o objetivo de atrair o apoio da federação União Brasil-PP a Flávio, após sinais de distanciamento nas últimas semanas.

Legislativo

Para o Senado, o PL oficializou o nome do deputado federal Domingos Sávio, ex-presidente da legenda, como candidato único. Neste ano, cada estado elege dois senadores, mas o Partido Liberal decidiu concentrar o eleitorado em torno de Sávio, deixando a segunda vaga aberta para ter margem de negociação na composição com diferentes partidos. O deputado estadual Cristiano Caporezzo, que chegou a ser cotado para a Casa Alta do Congresso Nacional, vai disputar para deputado federal. O mesmo com o deputado federal Eros Biondini, que tentará a reeleição.

"O PL tomou a decisão de ter apenas uma pré-candidatura [ao Senado], e isso foi até uma imposição da direção nacional para a gente sair com força total para ter condição de oferecer ao povo mineiro um representante desse pensamento que nós representamos. Se nós fizermos uma aliança, digamos que o Cleitinho seja o nosso candidato a governador, um dos partidos da composição, seguramente, terá o direito de indicar um nome. Neste caso, acho que seria o Marcelo Aro. Mas como o nome do Marcelo Aro é cogitado também para governador, precisamos aguardar um pouquinho para uma decisão final", disse Domingos Sávio.

Outro nome importante do partido em Minas Gerais, o deputado federal Nikolas Ferreira também teve a candidatura confirmada para a reeleição. Apesar de ter atingido a idade mínima para ser governador (30 anos) neste ano, ele não quis entrar na disputa pelo Executivo estadual. Deputado mais votado do país na última eleição, ainda é visto como estratégico pelo PL na eleição proporcional para a Câmara, na busca por ampliar a bancada do partido, que já é a maior do país.

Sobre a disputa para o governo, Nikolas disse ter "ressalvas" em relação a Cleitinho e criticou a demora na decisão, mas o defendeu como "o candidato mais forte para derrotar o PT". "Se eu fosse o Cleitinho, teria decidido antes. Até no âmbito da própria campanha, de organização e composição. A gente sabe que no Executivo é muito importante ter alianças com outros partidos, para ter tempo de fazer o plano de governo, as propostas. Eu acho que a demora, digamos assim, atrapalha. Mas, pelo que as pesquisas mostram, não atrapalhou tanto, o Cleitinho continua em primeiro", afirmou, em coletiva.

Ele não quis se colocar como articulador das decisões do PL, relatando ser apenas um "conselheiro" da Executiva nacional.

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Ao todo, foram 78 nomes protocolados pelo PL para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e 54 para a Câmara dos Deputados, com as chamadas "chapas completas", em que o partido lança o máximo de candidatos possível – todas as vagas disponíveis mais uma. O evento lotou o Plenário da Casa, na convenção mais cheia entre as realizadas na Assembleia até então.

