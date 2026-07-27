Irmão de Cleitinho garante: ‘Ele me falou que vai ser candidato ao governo’

O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL-MG) garantiu que ouviu do irmão, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de outubro.

“Ontem eu conversei com ele, ele me falou que vai ser candidato ao governo”, disse Eduardo, em entrevista ao Estado de Minas nesta segunda-feira (27/7), na convenção estadual do Partido Liberal.

Ele ainda adiantou que a convenção terminará em aberto em relação ao governo, aguardando Cleitinho anunciar a decisão final.

A reunião deve homologar apenas as candidaturas parlamentares (deputados estaduais e federais, e senadores). A confederação do Republicanos, realizada no sábado (25), também terminou em aberto.

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Com o mistério em torno de Cleitinho, um novo nome emergiu na disputa pelo governo de Minas Gerais. O ex-deputado e ex-secretário de governo Marcelo Aro (PP) virou possível candidato e pode ser apoiado por Cleitinho caso este decida não entrar no pleito.