Irmão de Cleitinho garante: ‘Ele me falou que vai ser candidato ao governo’
O anúncio do deputado estadual Eduardo Azevedo foi feito na convenção estadual do Partido Liberal (PL)
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O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL-MG) garantiu que ouviu do irmão, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de outubro.
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“Ontem eu conversei com ele, ele me falou que vai ser candidato ao governo”, disse Eduardo, em entrevista ao Estado de Minas nesta segunda-feira (27/7), na convenção estadual do Partido Liberal.
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Ele ainda adiantou que a convenção terminará em aberto em relação ao governo, aguardando Cleitinho anunciar a decisão final.
A reunião deve homologar apenas as candidaturas parlamentares (deputados estaduais e federais, e senadores). A confederação do Republicanos, realizada no sábado (25), também terminou em aberto.
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Com o mistério em torno de Cleitinho, um novo nome emergiu na disputa pelo governo de Minas Gerais. O ex-deputado e ex-secretário de governo Marcelo Aro (PP) virou possível candidato e pode ser apoiado por Cleitinho caso este decida não entrar no pleito.