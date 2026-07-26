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ELEIÇÕES 2026

Kalil vai disputar governo de Minas pelo PDT

Convenção estadual aprova por unanimidade nome do ex-prefeito de Belo Horizonte ao Palácio Tiradentes; partido negocia para definir vice e candidato ao Senado

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
26/07/2026 13:09

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Alexandre Kalil vai disputar o governo de Minas pelo PDT
PDT aprovou por unanimidade, neste domingo (26/7), a candidatura do ex-prefeito de BH Alexandre Kalil ao governo de Minas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

O PDT aprovou por unanimidade, neste domingo (26/7), a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil ao governo de Minas Gerais. A homologação ocorreu durante a convenção estadual da legenda, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

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A expectativa do partido agora é de concluir, até o prazo final para registro das chapas, as negociações para definir os nomes que irão compor a candidatura ao governo, com a escolha do vice e do candidato ao Senado ainda em aberto. Também seguem conversas com outras legendas para ampliar a aliança em Minas Gerais.

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