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ELEIÇÕES 2026

Lupi diz que apoio a Lula não interfere na campanha de Kalil em Minas

Presidente nacional do PDT afirma que cenário mineiro tem dinâmica própria e diz que partido mantém abertas negociações para vice e Senado

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
26/07/2026 11:23 - atualizado em 26/07/2026 11:29

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Lupi afirma que o palanque presidencial e a estratégia estadual podem coexistir sem conflitos
Lupi afirma que o palanque presidencial e a estratégia estadual podem coexistir sem conflitos crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou neste domingo (26/7) que o apoio da legenda à candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2026, não cria obstáculos para a campanha de Alexandre Kalil (PDT) ao governo de Minas Gerais. Segundo ele, as alianças estaduais seguem uma lógica própria e serão definidas conforme a realidade política de cada estado.

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A declaração foi dada durante a convenção estadual do PDT, realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). No cenário nacional, o partido já oficializou apoio à candidatura de Lula. Em Minas, porém, as negociações para uma aliança entre PT e PDT não avançaram. Os petistas decidiram lançar candidatura própria, com o deputado federal Patrus Ananias.

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Lupi afirmou que o palanque presidencial e a estratégia estadual podem coexistir sem conflitos. “O palanque nacional já está afirmado. O PDT vai apoiar o presidente Lula. Aqui no estado, o Kalil vai fazer a campanha dele com os aliados que forem convenientes para ajudar sua eleição.”

Em 2022, Lula apoiou a candidatura de Kalil ao governo mineiro. Na ocasião, o ex-prefeito de Belo Horizonte foi derrotado por Romeu Zema (Novo) ainda no primeiro turno.

O dirigente também descartou qualquer possibilidade de o PDT retirar a candidatura de Kalil para compor uma aliança com outro partido.

Segundo Lupi, desde a filiação do ex-prefeito, havia o compromisso de lançá-lo ao governo do estado. “Nunca existiu essa possibilidade. Desde o dia em que filiamos o Kalil, assumimos o compromisso de que ele seria nosso candidato a governador. Somos um partido de palavra.”

Embora a candidatura ao governo esteja definida, o PDT ainda não fechou os nomes que irão compor a chapa majoritária. Lupi ressaltou que a definição do candidato a vice-governador e do nome para o Senado ficará para os próximos dias, dentro do prazo legal para registro das chapas.

Segundo ele, a convenção delegará poderes à executiva estadual para concluir as negociações. “Vamos lançar o nome do Kalil e deixar em aberto vice e senador para fechar até o dia 4”, afirmou.

O presidente do PDT disse que a indicação dos demais cargos caberá aos partidos aliados e evitou antecipar preferências.

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Conversas com outros partidos

Lupi confirmou que o PDT mantém conversas com diferentes legendas para ampliar a coligação em Minas Gerais. Entre as siglas citadas por ele estão PSDB, Solidariedade, União Brasil e PP.

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