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ELEIÇÕES 2026

'Lixo careca': diz Milei sobre Moraes em evento de Flávio Bolsonaro

Presidente da Argentina critica ministro do STF Alexandre de Moraes por ele não ter autorizado visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro

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ANA LUIZA ALBUQUERQUE E CAROLINA LINHARES
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ANA LUIZA ALBUQUERQUE E CAROLINA LINHARES
Repórter
25/07/2026 17:52

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Sem alianças partidárias, Flávio chega à convenção do PL com Javier Milei
Presidente argentino Javier Milei participou da convenção do PL para oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto, neste sábado (25/7), em São Paulo crédito: Foto: @OPRArgentina

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente argentino Javier Milei chamou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de "lixo careca" por não ter autorizado que ele visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de estado.

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Milei, que chamou Bolsonaro de grande amigo, foi a estrela da convenção do PL feita neste sábado (25/7), em São Paulo, para oficializar Flávio Bolsonaro como candidato a presidente. O mandatário argentino afirmou que confia em Flávio e lhe deu um conselho: "Os esquerdistas vão jogar duro, se preparem para uma grande batalha".

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Milei afirmou que "esquerdistas de merda" colocaram a Argentina na pobreza. Em um discurso de cerca de 30 minutos, o argentino falou sobre a trajetória do seu país e condenou o socialismo. Afirmou que, em todos os lugares, a receita da esquerda é a mesma: destruir as contas públicas para ganhar as eleições.

O argentino disse ainda esperar que a onda de direita que atingiu a América Latina chegue ao Brasil e que ele volte a "dar um abraço em Jair Bolsonaro". Segundo ele, Flávio pode "parar Lula", chamado de "presidiário e ladrão". "Confiamos em você, Flávio, para conseguir parar a escória socialista."
"Viva a liberdade, caralho", encerrou o argentino, aos aplausos do público.

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Antes do encontro, Flávio e o presidente argentino foram recebidos por Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes, onde conversaram na ala residencial. O governador de São Paulo entregou a Milei a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo estado.

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