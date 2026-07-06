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‘Tremendo goleador’: Milei ‘zoa’ o Brasil após a eliminação da Copa do Mundo

Presidente da Argentina postou nas redes sociais uma camisa do Manchester City com seu nome e destacou a assinatura de Erling Haaland, autor dos dois gols contra a seleção brasileira

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
06/07/2026 12:50

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‘Tremendo goleador’: Milei ‘zoa’ o Brasil após a eliminação da Copa do Mundo
‘Tremendo goleador’: Milei ‘zoa’ o Brasil após a eliminação da Copa do Mundo crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais

A rivalidade entre brasileiros e argentinos no futebol não se limita aos “reles mortais” e está presente até nos palácios presidenciais. O presidente da Argentina, Javier Milei, não perdoou a eliminação do Brasil para a Noruega e postou nas redes sociais, no último domingo, 5, uma foto da camiseta no Manchester City, com seu nome e as assinaturas dos jogadores da equipe. 

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Milei fez questão de destacar a assinatura do norueguês Erling Haaland, autor dos dois gols contra a seleção brasileira, e afirmar que ele é um “tremendo goleador” e “um gigante”. O presidente argentino também repostou no Instagram publicações que mostraram a “zoada” promovida por ele contra os brasileiros. 

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A rivalidade de Milei com o Brasil, como se sabe, não se restringe às quatro linhas. Ele é um ferrenho adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já o xingou de “ladrão” e não mantém qualquer relação com o petista.

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