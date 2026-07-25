Milei é recebido com tapete azul por Tarcísio em SP e recebe honraria

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi recebido na manhã deste sábado (25) pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. A recepção chamou atenção por um gesto simbólico: no lugar do tradicional tapete vermelho, foi estendido um tapete azul no hall nobre do palácio. A escolha faz referência à chamada “onda azul”, expressão utilizada por Milei para descrever o avanço de lideranças de direita na América do Sul, além de remeter à cor predominante da bandeira argentina.



A cerimônia terá a entrega da Ordem do Ipiranga, maior honraria do estado, concedida a personalidades que prestam serviços relevantes ao país ou a São Paulo. Antes da solenidade, Milei e Tarcísio participaram de uma reunião reservada na ala residencial do palácio. O encontro ocorreu a portas fechadas, sem acesso da imprensa, que acompanhou apenas a chegada das autoridades. A cerimônia de condecoração foi realizada no Salão dos Pratos, espaço tradicional para eventos oficiais da sede do governo paulista.



Também participaram do evento o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o senador Flávio Bolsonaro, além de outras autoridades estaduais e municipais. A irmã do presidente argentino, Karina Milei, que exerce o cargo de secretária-geral da Presidência, integrou a comitiva. Ela já havia sido homenageada com a mesma medalha em 2024.

A agenda de Milei no Brasil inclui, na sequência, a participação na convenção nacional do PL, na Arena Pacaembu, na Zona Oeste da capital, que deve oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. A presença do presidente argentino é vista por aliados como um reforço político à pré-campanha do senador, em um momento marcado por tensões internas e recentes desgastes.



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Instituída em 1969, a Ordem do Ipiranga é destinada a reconhecer brasileiros e estrangeiros por méritos pessoais e ações consideradas de relevância para o estado de São Paulo e para o país. A entrega da honraria a Milei reforça a aproximação política entre o governo paulista e o atual mandatário argentino.