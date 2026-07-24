Datafolha: Zema tem 3% no primeiro turno e perderia para Lula no segundo
Após Lula e Flávio, pelotão inferior aparece emaranhado na margem de erro no primeiro turno
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O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem cenários desfavoráveis na disputa presidencial, conforme levantamento do Datafolha divulgado nesta sexta-feira (24/7). Ele tem apenas 3% das intenções de voto no primeiro turno, distante de se colocar como possível nome para a disputa derradeira.
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Na pesquisa estimulada (em que os nomes dos candidatos são apresentados e o entrevistado escolhe), Lula lidera com 40% contra 32% de Flávio Bolsonaro (PL). Os demais aparecem em um pelotão inferior, emaranhados na margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.
Primeiro turno
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Samara Martins (UP): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Não pontuaram: Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB).
- Indecisos: 3%
- Brancos e Nulos: 8%
Zema teve variação positiva de um ponto percentual em relação ao levantamento do mês passado. A alteração, contudo, segue na margem de erro da pesquisa.
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Segundo turno
Em um eventual segundo turno, o ex-governador mineiro tem o pior desempenho entre os testados. Perderia por 48% a 40% para Lula.
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- Lula (PT): 48%
- Zema (Novo): 40%
Já contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente vence por 47% a 40%. O cenário mais apertado é contra Flávio Bolsonaro, com vantagem de 48% para Lula contra 43% do senador.