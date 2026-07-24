Datafolha: Zema tem 3% no primeiro turno e perderia para Lula no segundo

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem cenários desfavoráveis na disputa presidencial, conforme levantamento do Datafolha divulgado nesta sexta-feira (24/7). Ele tem apenas 3% das intenções de voto no primeiro turno, distante de se colocar como possível nome para a disputa derradeira.

Na pesquisa estimulada (em que os nomes dos candidatos são apresentados e o entrevistado escolhe), Lula lidera com 40% contra 32% de Flávio Bolsonaro (PL). Os demais aparecem em um pelotão inferior, emaranhados na margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.

Primeiro turno

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

Samara Martins (UP): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Não pontuaram: Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB).

Indecisos: 3%

Brancos e Nulos: 8%

Zema teve variação positiva de um ponto percentual em relação ao levantamento do mês passado. A alteração, contudo, segue na margem de erro da pesquisa.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, o ex-governador mineiro tem o pior desempenho entre os testados. Perderia por 48% a 40% para Lula.

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Lula (PT): 48%

Zema (Novo): 40%

Já contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente vence por 47% a 40%. O cenário mais apertado é contra Flávio Bolsonaro, com vantagem de 48% para Lula contra 43% do senador.

