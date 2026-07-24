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Eleições 2026

Datafolha: Zema tem 3% no primeiro turno e perderia para Lula no segundo

Após Lula e Flávio, pelotão inferior aparece emaranhado na margem de erro no primeiro turno

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
24/07/2026 19:48

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Romeu Zema, candidato do Novo à Presidência
Romeu Zema, candidato do Novo à Presidência crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem cenários desfavoráveis na disputa presidencial, conforme levantamento do Datafolha divulgado nesta sexta-feira (24/7). Ele tem apenas 3% das intenções de voto no primeiro turno, distante de se colocar como possível nome para a disputa derradeira.

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Na pesquisa estimulada (em que os nomes dos candidatos são apresentados e o entrevistado escolhe), Lula lidera com 40% contra 32% de Flávio Bolsonaro (PL). Os demais aparecem em um pelotão inferior, emaranhados na margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
  • Não pontuaram: Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB).
  • Indecisos: 3%
  • Brancos e Nulos: 8%

Zema teve variação positiva de um ponto percentual em relação ao levantamento do mês passado. A alteração, contudo, segue na margem de erro da pesquisa.

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Segundo turno

Em um eventual segundo turno, o ex-governador mineiro tem o pior desempenho entre os testados. Perderia por 48% a 40% para Lula.

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  • Lula (PT): 48%
  • Zema (Novo): 40%

Já contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente vence por 47% a 40%. O cenário mais apertado é contra Flávio Bolsonaro, com vantagem de 48% para Lula contra 43% do senador.

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