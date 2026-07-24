Datafolha: Lula tem 48% contra 43% de Flávio no segundo turno
Novo levantamento mostra estabilidade na vantagem do presidente sobre o adversário
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial, de acordo com o levantamento do Datafolha divulgado nesta sexta-feira (24/7).
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No segundo turno, o petista tem 48% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 43%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
A vantagem de Lula é maior no primeiro turno, em que tem 40% do eleitorado contra 32% do senador. Ronaldo Caiado (PSD) é o terceiro colocado, com 4%. Depois, vêm Romeu Zema (Novo, 3%), Renan Santos (Missão, 3%), Augusto Cury (Avante, 2%), Samara Martins (UP, 1%), Cabo Daciolo (Mobiliza, 1%) e Rui Costa Pimenta (PCO, 1%).
Os que declararam voto nulo ou branco somam 8%, e 3% se disseram indecisos. Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram.
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Primeiro turno
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Samara Martins (UP): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Não pontuaram: Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB).
- Indecisos: 3%
- Brancos e Nulos: 8%
Segundo turno entre Lula e Flávio
O novo levantamento mostra estabilidade em relação ao último divulgado em 22 de junho. A pesquisa anterior não contabilizava o vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) contra Flávio. Nesta semana, ela disse que o perdoou.
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- Lula (PT): 48%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Indecisos, brancos e nulos: 9%
Ainda foram testados cenários de Lula contra Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Em ambas, o petista sai na frente.
Lula x Zema
- Lula (PT): 48%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Indecisos, brancos e nulos: 12%
Lula x Caiado
- Lula (PT): 47%
- Ronaldo Caiado (PSD): 40%
- Indecisos, brancos e nulos: 13%