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ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Lula tem 48% contra 43% de Flávio no segundo turno

Novo levantamento mostra estabilidade na vantagem do presidente sobre o adversário

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
24/07/2026 19:25 - atualizado em 24/07/2026 19:44

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Flávio enfrenta crises frequentes em sua pré-campanha, enquanto Lula atribui o tarifaço de Trump a ele
Cenário atual indica segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula crédito: DANIEL RAMALHO/AFP e GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial, de acordo com o levantamento do Datafolha divulgado nesta sexta-feira (24/7).

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No segundo turno, o petista tem 48% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 43%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A vantagem de Lula é maior no primeiro turno, em que tem 40% do eleitorado contra 32% do senador. Ronaldo Caiado (PSD) é o terceiro colocado, com 4%. Depois, vêm Romeu Zema (Novo, 3%), Renan Santos (Missão, 3%), Augusto Cury (Avante, 2%), Samara Martins (UP, 1%), Cabo Daciolo (Mobiliza, 1%) e Rui Costa Pimenta (PCO, 1%).

Os que declararam voto nulo ou branco somam 8%, e 3% se disseram indecisos. Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram.

Leia Mais

Primeiro turno

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 32%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Samara Martins (UP): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
  • Não pontuaram: Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB).
  • Indecisos: 3%
  • Brancos e Nulos: 8%

Segundo turno entre Lula e Flávio

O novo levantamento mostra estabilidade em relação ao último divulgado em 22 de junho. A pesquisa anterior não contabilizava o vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) contra Flávio. Nesta semana, ela disse que o perdoou.

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  • Lula (PT): 48%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 43%
  • Indecisos, brancos e nulos: 9%

Ainda foram testados cenários de Lula contra Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Em ambas, o petista sai na frente.

Lula x Zema

  • Lula (PT): 48%
  • Romeu Zema (Novo): 40%
  • Indecisos, brancos e nulos: 12%

Lula x Caiado

  • Lula (PT): 47%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 40%
  • Indecisos, brancos e nulos: 13%

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