Datafolha: Lula tem 48% contra 43% de Flávio no segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa presidencial, de acordo com o levantamento do Datafolha divulgado nesta sexta-feira (24/7).

No segundo turno, o petista tem 48% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece com 43%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A vantagem de Lula é maior no primeiro turno, em que tem 40% do eleitorado contra 32% do senador. Ronaldo Caiado (PSD) é o terceiro colocado, com 4%. Depois, vêm Romeu Zema (Novo, 3%), Renan Santos (Missão, 3%), Augusto Cury (Avante, 2%), Samara Martins (UP, 1%), Cabo Daciolo (Mobiliza, 1%) e Rui Costa Pimenta (PCO, 1%).

Os que declararam voto nulo ou branco somam 8%, e 3% se disseram indecisos. Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram.

Primeiro turno

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Augusto Cury (Avante): 2%

Samara Martins (UP): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Não pontuaram: Heitor Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB).

Indecisos: 3%

Brancos e Nulos: 8%

Segundo turno entre Lula e Flávio

O novo levantamento mostra estabilidade em relação ao último divulgado em 22 de junho. A pesquisa anterior não contabilizava o vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) contra Flávio. Nesta semana, ela disse que o perdoou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula (PT): 48%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Indecisos, brancos e nulos: 9%



Ainda foram testados cenários de Lula contra Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Em ambas, o petista sai na frente.

Lula x Zema



Lula (PT): 48%

Romeu Zema (Novo): 40%

Indecisos, brancos e nulos: 12%

Lula x Caiado