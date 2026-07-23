Michelle Bolsonaro aceita desculpas de Flávio: ‘Vamos resgatar o Brasil'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) aceitou o pedido de desculpas público do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu enteado, e prometeu "sentar para conversar" com ele em busca de uma união.

O movimento ocorre nas vésperas das convenções partidárias, em que Michelle deve ser confirmada como candidata ao Senado pelo Distrito Federal, com apoio de Flávio, que é pré-candidato à Presidência da República.

"Flávio, eu assisti ao seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, é do ser humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor. Poucos homens teriam coragem de fazer isso", disse a ex-primeira-dama, em vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (23/7).

Pouco antes, o senador havia publicado vídeo fazendo apelo para que Michelle o apoiasse, pedindo desculpa e dizendo que "não é perfeito". No mês passado, a madrasta expôs um desentendimento entre eles, dizendo que foi "humilhada" e "maltratada" pelo enteado.

'Resgatar o Brasil'

"Existe um Brasil esperando para ser reconstruído e tenho certeza de que todos nós podemos unir forças para levarmos isso adiante. Vamos fazer isso pelo meu marido e seu pai, e por cada um dos brasileiros que querem um Brasil melhor para seus filhos e netos. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito seu pedido. Eu te desculpo", completou Michelle.

Ela disse que vai "sentar para conversar" e "ajustar os detalhes" com Flávio em busca de reunir um "grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil".

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Michelle ainda agradeceu às aliadas Celina Leão, governadora do Distrito Federal, e Damares Alves, senadora, por terem "se empenhado dia e noite para que esse momento de reconciliação pudesse acontecer".

