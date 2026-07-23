Assine
overlay
Início Política
PRÉ-CANDIDATO A GOVERNADOR

Kalil é inocentado pelo TJMG e recupera direitos políticos: 'Eu avisei'

Agora, pedetista está habilitado a concorrer pelo governo de Minas nas eleições deste ano

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
23/07/2026 17:06 - atualizado em 23/07/2026 17:51

compartilhe

SIGA
×
Alexandre Kalil, que anunciou ser pré-candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, se filiará ao PDT
Alexandre Kalil é pré-candidato ao governo de Minas Gerais em 2026 pelo PDT crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) teve os direitos políticos restabelecidos nesta quinta-feira (23/7) após decisão em segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) por uma acusação de improbidade administrativa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Kalil, que é pré-candidato ao governo de Minas, havia sido condenado em primeira instância pelo caso e teve os direitos políticos cassados, além de ser condenado a pagar uma multa, mas recorreu.

"Acabou o caso da pinguela. Eu avisei. Esse juiz de primeira instância fez uma aberração e tenta fazer outras contra mim", declarou. Em março, ao Estado de Minas, ele havia declarado: "Se uma 'pinguela' impedir de disputar uma eleição, o Brasil acabou."

'Pinguela no Mangabeiras

Ele foi acusado de, enquanto prefeito de Belo Horizonte, descumprir uma decisão judicial que ordenava a remoção de portões e cancelas que impediam o acesso a ruas no chamado Condomínio Clube dos Caçadores, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital.

A obstrução das vias existia desde 2005, mas a determinação da remoção veio durante o mandato de Kalil na prefeitura. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) considerou que nenhuma medida foi tomada para a desobstrução e abriu ação contra o ex-prefeito.

Leia Mais

O juiz Danilo Couto Lobato Bicalho, da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da comarca de Belo Horizonte, aplicou uma suspensão de cinco anos dos direitos políticos do ex-prefeito, a contar a partir da decisão que foi tomada em julho de 2025.

Hoje, a juíza convocada Beatriz Junqueira Guimarães, relatora do caso, votou pela inocência de Kalil e foi acompanhada pelos desembargadores Fábio Torres e Carlos Levenhagen.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ex-prefeito ainda foi condenado por improbidade administrativa em outro caso, em que responde pela prática de nepotismo por ter nomeado o irmão de uma assessora para um cargo comissionado em 2020. Contudo, como foi em decisão monocrática em primeira instância, não ameaça os direitos políticos de Kalil.

Tópicos relacionados:

alexandre-kalil eleicoes-2026 prefeito tjmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay