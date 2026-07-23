Ben Mendes é oficializado candidato ao governo de Minas pelo Missão
Convenção estadual também homologou Cabo David como candidato a vice-governador; partido não terá postulante ao Senado
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O Partido Missão oficializou, nessa quarta-feira (22/7), a candidatura do influenciador e advogado Benoni Benjamin Cardoso Mendes, conhecido como Ben Mendes, ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Em convenção estadual realizada de forma remota, a legenda também homologou o nome do cabo David Souza como candidato a vice-governador. O partido informou ainda que não lançará candidato ao Senado pelo estado.
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Em nota, o partido afirmou que a chapa reúne candidatos com experiências na iniciativa privada, no serviço público e na segurança pública. Segundo a legenda, as propostas para Minas Gerais seguem as diretrizes nacionais da sigla, reunidas no chamado "Livro Amarelo", e têm como foco o equilíbrio das contas públicas, a eficiência da administração estadual, a segurança pública e o desenvolvimento econômico.
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Ben Mendes disputa uma eleição pela primeira vez. Advogado, estudante de medicina e influenciador digital, ele ficou conhecido nas redes sociais pela publicação de vídeos voltados à defesa dos direitos do consumidor.
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Esta será a primeira disputa eleitoral do Partido Missão, legenda criada a partir de integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo liderado pelo deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) e pelo pré-candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão).
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Candidaturas proporcionais
Além da chapa ao Executivo estadual, a convenção homologou os candidatos do partido às eleições proporcionais. Entre os nomes confirmados estão a vereadora Luana Silva, de Chapada Gaúcha, no Norte de Minas, que concorrerá a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Carlos Henrique, candidato a deputado federal, e Rafaela Cupertino, candidata à ALMG.