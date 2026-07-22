Renan sobre Nikolas: 'Franga homofóbica. Sigilo uma coisa, na Câmara outra'

Pré-candidato à Presidência, Renan Santos (Missão) partiu para cima do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), apontando hipocrisia ao insinuar que o parlamentar é homossexual, mas defende uma postura homofóbica.

Renan chamou o mineiro de "franga homofóbica" durante um discurso no Congresso do Movimento Brasil Livre (MBL), do qual o presidenciável é presidente, no último sábado (18/7).

"Nós vimos aquela franga homofóbica do Nikolas Ferreira, que é uma franga homofóbica. Todo respeito a quem é gay. Nenhum respeito ao gay homofóbico de direita. Que no sigilo é uma coisa, na Câmara é outra", disse o político do Missão.

Renan Santos ataca Nikolas

Ele argumentava que o MBL tentou alertar a direita sobre o bolsonarismo, mas muitos não ouviram, ou, no caso de Nikolas, supostamente "puxaram o saco dos vícios" do movimento para crescer.

"E agora que o bolsonarismo não tem serventia para ele, apunhala pelas costas, enquanto o velho do Bolsonaro apodrece doente dentro de uma cela", completou Renan, citando Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado, mas que cumpre prisão domiciliar devido ao seu estado de saúde.

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A reportagem procurou a assessoria de Nikolas para saber se ele gostaria de se posicionar sobre a fala. Até a última atualização deste texto, não houve retorno. O espaço segue aberto, e uma eventual resposta será incluída.

