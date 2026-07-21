'Antigamente, traidor era enforcado', diz Lula sobre Flávio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar de enforcamento de traidores em crítica ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu principal adversário na disputa pela reeleição em outubro.

Lula compareceu à convenção nacional do PDT nessa segunda-feira (20/7), em que a legenda oficializou que vai apoiá-lo. Após agradecer, ele falou por que considera o pleito deste ano tão importante.

"Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito", discursou Lula, em indireta à candidatura do adversário.

Enforcamento

Então emendou: "Neste país, antigamente, traidor era enforcado, porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos, não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil."

O presidente tem tentado associar Flávio ao tarifaço de 25% imposto pelos EUA sobre uma série de produtos brasileiros. A possibilidade da medida foi anunciada poucos dias após uma reunião entre o senador e o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. A taxação foi oficializada na semana passada.

Além disso, Lula é crítico da atuação do deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que vive nos Estados Unidos desde março do ano passado e tem articulado, junto com o blogueiro Paulo Figueiredo, lobby junto ao governo Trump para pressionar o Brasil, principalmente por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para livrá-lo de ser preso pela tentativa de golpe de Estado em 2023.

Não é a primeira vez que Lula fala do enforcamento de traidores em meio a críticas à família Bolsonaro. Em junho, disse: "São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. Esse cidadão [Flávio] hoje aparece lá em pé: 'Eu não falei nada'."

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Na época, a fala fazia referência à designação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pelos EUA, após pedido de Flávio. A citação a Silvério dos Reis, contudo, é imprecisa. Quem foi enforcado, na realidade, foi o próprio Tiradentes, cujo nome era Joaquim José da Silva Xavier, e o delator não só ficou impune como também foi beneficiado pela Coroa portuguesa com o perdão de dívidas.

