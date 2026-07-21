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ELEIÇÕES 2026

Tereza Cristina recusa pedido para ser vice de Flávio Bolsonaro

Campanha do senador procura um nome no Centrão, em partidos como União Brasil, Progressista ou Republicanos

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RS
Renato Souza
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Renato Souza
Repórter
21/07/2026 19:35 - atualizado em 21/07/2026 19:42

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Eixo Capital. A senadora Tereza Cristina (PP-MS), no Seminário Econômico Lide
Senadora Tereza Cristina (PP-MS) foi ministra no governo Bolsonaro crédito: Divulgação/Lide Brasilia

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) recusou um convite para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência. Ao Correio, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a congressista é candidata ao comando do Senado. A decisão foi tomada em uma reunião realizada nesta terça-feira (21).

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A campanha de Flávio busca uma candidata ao cargo de vice entre os partidos do Centrão, como União Brasil, Progressista ou Republicanos. Tereza foi ministra da agricultura do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A eleição para presidência do Senado ocorre em 2027, quando a nova legislatura tomará posse.

Quem será o vice?

A convenção do PL, para oficializar Flávio na corrida eleitoral, ocorre no dia 25 deste mês. O coordenador da campanha do parlamentar, Rogério Marinho, afirmou que o nome da vice não deve ser anunciado na convenção é reforçou que o prazo para apresentar a composição da chapa é em agosto.

Entre os outros nomes cotados para vice estão de Simone Marchetto (PP-SP), Clarissa Tercio (PP-PE) e Daniela Ribeiro, esta última conhecida por ocupar a presidência da Caixa durante o governo Bolsonaro e por ter assessorado o então ministro da Economia, Paulo Guedes.

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