Eduardo Bolsonaro diz que Michelle foi imatura ao expor racha com Flávio

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) apontou “imaturidade” da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), sua madrasta, por ter exposto a crise com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

Para Eduardo, esse tipo de crise deve ser resolvida internamente. No último mês, Michelle publicou um vídeo em que disse ter sido “humilhada” e “maltrada” por Flávio.

'Imaturidade' de Michelle

“É quase natural nós que estamos na política termos essa disputa por um espaço tão cobiçado quanto o da Presidência. E essas disputas internas infelizmente vieram a público. Acho que isso demonstra até uma imaturidade”, disse o filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao Metrópoles.

Se sobrou espaço para dúvida sobre quem era o alvo da crítica, Eduardo completou: “Foi uma imaturidade da Michelle, ela jamais poderia ter feito aquele vídeo. Acho que internamente que a gente resolve esse tipo de coisa”.

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Por outro lado, avaliou que Flávio já demonstra recuperação dessa crise e, principalmente, da exposição da relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, por meio do filme “Dark Horse”.

