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Novo decide em convenção que só apoiará Simões se puder indicar vice

Legenda escolheu dois nomes para o cargo: o da vereadora de Belo Horizonte Fernanda Altoé e do ex-deputado Tiago Mitraud. Senado continua em aberto

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
22/07/2026 15:21

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Fernanda Altoé e Mitraud disputam vaga de vice de Mateus Simões
Fernanda Altoé e Tiago Mitraud disputam vaga de vice de Mateus Simões pelo Partido Novo crédito: Abraão Bruck/CMBH e Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A convenção estadual do partido Novo em Minas Gerais terminou sem definir quem será o candidato a vice em uma eventual chapa a ser formada com o atual governador Mateus Simões (PSD) pela disputa do comando do estado, mas indicou dois nomes: o da vereadora de Belo Horizonte Fernanda Altoé (Novo) e do ex-deputado federal Tiago Mitraud.

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A legenda decidiu também que só apoiará Simões caso possa indicar um dos dois para o cargo. “Só estaremos com o PSD se o Novo indicar o vice-governador”, disse o presidente do partido em Minas, Christopher Laguna, em entrevista ao Estado de Minas.  De acordo com ele, com a decisão da convenção de ontem não há espaço para discussão em torno de um vice de outra legenda para Simões. 

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A convenção foi realizada nessa terça-feira (21/7) em Belo Horizonte, com a presença somente de integrantes do partido, mas uma reunião aberta aos apoiadores foi convocada para o próximo dia 28 em local ainda não divulgado. Nessa data, segundo Laguna, será realizado um evento festivo, com a leitura da ata contendo as decisões tomadas ontem.  

O presidente do partido revelou ainda que a definição sobre a candidatura ao Senado está em aberto para facilitar futuras composições em torno do nome de Simões. Ele disse que a legenda vai lançar chapa completa para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também para a Câmara, com 54 candidatos a deputado federal e 78 a estadual.

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A chapa, de acordo com a legenda, é formada por candidatos ficha-limpa, com representantes de todas as regiões do estado e em conformidade com a proporcionalidade de gênero e as demais regras previstas na legislação eleitoral.

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