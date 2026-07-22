Novo decide em convenção que só apoiará Simões se puder indicar vice

A convenção estadual do partido Novo em Minas Gerais terminou sem definir quem será o candidato a vice em uma eventual chapa a ser formada com o atual governador Mateus Simões (PSD) pela disputa do comando do estado, mas indicou dois nomes: o da vereadora de Belo Horizonte Fernanda Altoé (Novo) e do ex-deputado federal Tiago Mitraud.

A legenda decidiu também que só apoiará Simões caso possa indicar um dos dois para o cargo. “Só estaremos com o PSD se o Novo indicar o vice-governador”, disse o presidente do partido em Minas, Christopher Laguna, em entrevista ao Estado de Minas. De acordo com ele, com a decisão da convenção de ontem não há espaço para discussão em torno de um vice de outra legenda para Simões.



A convenção foi realizada nessa terça-feira (21/7) em Belo Horizonte, com a presença somente de integrantes do partido, mas uma reunião aberta aos apoiadores foi convocada para o próximo dia 28 em local ainda não divulgado. Nessa data, segundo Laguna, será realizado um evento festivo, com a leitura da ata contendo as decisões tomadas ontem.

O presidente do partido revelou ainda que a definição sobre a candidatura ao Senado está em aberto para facilitar futuras composições em torno do nome de Simões. Ele disse que a legenda vai lançar chapa completa para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também para a Câmara, com 54 candidatos a deputado federal e 78 a estadual.

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A chapa, de acordo com a legenda, é formada por candidatos ficha-limpa, com representantes de todas as regiões do estado e em conformidade com a proporcionalidade de gênero e as demais regras previstas na legislação eleitoral.