Flávio Bolsonaro faz apelo a Michelle por apoio: 'Ninguém é perfeito'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo nesta quinta-feira (23/7) em que faz apelo para que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) o apoie na campanha para a Presidência da República.

"Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Também faço pedido aqui à nossa militância para a gente olhar para frente neste momento. Vamos focar no objetivo principal que é resgatar o nosso Brasil, como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades", disse Flávio. O vídeo foi curtido pela ex-primeira-dama, mas ela não se posicionou.

No mês passado, Michelle publicou vídeo em que expôs racha com o enteado, a quem acusou de a “humilhar” e “maltratar”. Desde então, deixou a presidência do PL Mulher e virou incógnita na campanha de Flávio.

'Ninguém é perfeito'

"Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. E mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto", afirmou o senador. Ele também disse que a situação está sendo "explorada" pelos opositores.

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"Então, Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro. (...) Eu tenho a convicção que a gente compartilha do mesmo objetivo: trabalhar por um Brasil mais seguro, próspero e cheio de esperança. As portas estão abertas", completou Flávio.

