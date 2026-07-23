Coordenador de Flávio reage à decisão de Mendonça sobre 'Dark Horse'

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou ao Correio Braziliense que recebeu com tranquilidade a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de autorizar a abertura de um inquérito para investigar a destinação dos recursos utilizados na produção do filme "Dark Horse", que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – que está preso em domiciliar após ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado.

Coordenador da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, Marinho disse acreditar que a apuração esclarecerá os fatos e afastará as suspeitas levantadas sobre o financiamento da obra. "Ficará claro que não há ilícitos", resumiu à reportagem.

A decisão de Mendonça foi tomada após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou haver elementos suficientes para a abertura da investigação. O procedimento busca apurar se houve irregularidades na origem dos recursos empregados na produção do longa-metragem.

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O pedido de investigação foi apresentado pela Polícia Federal (PF), que aponta possíveis conexões entre o financiamento do filme e operações envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.