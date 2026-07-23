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DARK HORSE

STF autoriza abertura de inquérito sobre filme de Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro é o principal alvo das diligências que apuram repasses do Banco Master para suposta produção do Dark Horse

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Armando Holanda - Correio Braziliense
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Renato Souza
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Armando Holanda - Correio Braziliense
Repórter
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Renato Souza
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23/07/2026 14:31 - atualizado em 23/07/2026 15:32

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Bras..lia (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de seguran..a, ap..s passar pro procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Ag..ncia Brasil
Filme Dark Horse conta a história de Jair Bolsonaro crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de inquérito para apurar os repasses milionários feitos pelo Banco Master ao filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro. O caso é investigado na Operação Compliance Zero, que apura as fraudes perpetuadas pelo banco de Daniel Vorcaro.

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A decisão do magistrado ocorreu após parecer favorável à abertura das diligências por parte da Procuradoria-Geral da República (PGR). Na mira das investigações está o senador Flávio Bolsonaro, que pediu dinheiro para Vorcaro. O pedido foi registrado em um áudio encontrado no celular do banqueiro, que foi apreendido pela Polícia Federal.

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Com a autorização do magistrado, os investigadores agora podem colher provas, intimar testemunhas, quebrar sigilos e solicitar ações de busca e apreensão, se entenderem necessário. O pedido de abertura de inquérito foi da Polícia Federal. A suspeita é de que o dinheiro tenha sido usado para manter nos Estados Unidos o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que teve o mandato cassado.

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Eduardo foi até o país pressionar autoridades para autorizar sanções aos ministros do Supremo e aplicar tarifas ao Brasil. O primeiro relatório da Compliance Zero, que vai tratar da venda de títulos podres do Master ao BRB, deve ser enviado ao Supremo em agosto pela Polícia Federal.

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