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Trump anuncia tarifas de 100% para medicamentos genéricos em 2028

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AFP
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Repórter
21/07/2026 20:45

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (21) que os medicamentos genéricos importados estarão sujeitos a tarifas de 100% a partir de agosto de 2028. 

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Segundo Trump, a medida busca trazer de volta a produção farmacêutica para o país.

"A partir de 1º de agosto de 2026, todos os medicamentos genéricos importados para os Estados Unidos continuarão se beneficiando de tarifas de 0% por um período de dois anos, após o qual as tarifas aumentarão para 100% por um ano", escreveu em sua rede Truth Social. 

Depois do prazo do primeiro ano, as tarifas aumentarão para "200%", acrescentou.

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aha/eml/ph/lb/mel/ic/am

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