Assine
overlay
Início Política
Eleições

Trump planeja enviar diplomatas ao Brasil para questionar sistema eleitoral, diz jornal

Segundo o The Washington Post, missão ocorreria antes das eleições presidenciais de outubro

Publicidade
Carregando...
PJ
Pedro José - Correio Braziliense
PJ
Pedro José - Correio Braziliense
Repórter
25/07/2026 10:47 - atualizado em 25/07/2026 12:08

compartilhe

SIGA
×
Coca-Cola e Tesla pedem que Trump recue de tarifas a produtos brasileiros
Coca-Cola e Tesla pedem que Trump recue de tarifas a produtos brasileiros crédito: AFP

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja enviar dois altos funcionários do Departamento de Estado a Brasília com o objetivo de questionar a transparência e a integridade do sistema eleitoral brasileiro antes das eleições presidenciais marcadas para 4 de outubro. A informação foi publicada pelo jornal norte-americano The Washington Post nesta sexta-feira(24/7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a reportagem, integrantes do governo brasileiro suspeitam que os diplomatas pretendem se reunir com críticos do sistema eleitoral brasileiro para produzir um relatório que questione a confiabilidade das urnas eletrônicas e possa ser utilizado para deslegitimar o processo eleitoral.

Leia Mais

De acordo com o Washington Post, a comitiva será formada por Riley M. Barnes, secretário-assistente do Departamento de Estado, e Samuel Samson, subsecretário-assistente da pasta. Embora o Departamento de Estado tenha confirmado a viagem ao jornal, não respondeu aos questionamentos sobre a finalidade da missão.

Nos bastidores, a iniciativa provocou forte reação entre autoridades brasileiras. De acordo com a publicação, diplomatas brasileiros afirmaram que pretendem agir para impedir qualquer tentativa de interferência no processo eleitoral nacional. Uma das fontes ouvidas pelo jornal classificou a iniciativa como um "estratagema completamente incompatível com a democracia brasileira".

A reportagem destaca ainda que a postura do atual governo norte-americano representa uma mudança significativa em relação às eleições brasileiras de 2022. Na ocasião, o governo dos Estados Unidos manifestou apoio à estabilidade democrática do país e respaldou avaliações de inteligência que concluíram não haver evidências de fraude no sistema eleitoral brasileiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles

Tópicos relacionados:

acordo brasil donald-trump eleicoes sistema-eleitoral trump urnas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay