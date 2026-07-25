Trump planeja enviar diplomatas ao Brasil para questionar sistema eleitoral, diz jornal

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja enviar dois altos funcionários do Departamento de Estado a Brasília com o objetivo de questionar a transparência e a integridade do sistema eleitoral brasileiro antes das eleições presidenciais marcadas para 4 de outubro. A informação foi publicada pelo jornal norte-americano The Washington Post nesta sexta-feira(24/7).

Segundo a reportagem, integrantes do governo brasileiro suspeitam que os diplomatas pretendem se reunir com críticos do sistema eleitoral brasileiro para produzir um relatório que questione a confiabilidade das urnas eletrônicas e possa ser utilizado para deslegitimar o processo eleitoral.

De acordo com o Washington Post, a comitiva será formada por Riley M. Barnes, secretário-assistente do Departamento de Estado, e Samuel Samson, subsecretário-assistente da pasta. Embora o Departamento de Estado tenha confirmado a viagem ao jornal, não respondeu aos questionamentos sobre a finalidade da missão.

Nos bastidores, a iniciativa provocou forte reação entre autoridades brasileiras. De acordo com a publicação, diplomatas brasileiros afirmaram que pretendem agir para impedir qualquer tentativa de interferência no processo eleitoral nacional. Uma das fontes ouvidas pelo jornal classificou a iniciativa como um "estratagema completamente incompatível com a democracia brasileira".

A reportagem destaca ainda que a postura do atual governo norte-americano representa uma mudança significativa em relação às eleições brasileiras de 2022. Na ocasião, o governo dos Estados Unidos manifestou apoio à estabilidade democrática do país e respaldou avaliações de inteligência que concluíram não haver evidências de fraude no sistema eleitoral brasileiro.

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*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles