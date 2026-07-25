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DISCURSO

Eduardo Bolsonaro cita Milei e pede união da direita

Discurso exibido durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL) reforçou pautas do bolsonarismo e fez críticas à esquerda e ao Foro de São Paulo

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.
25/07/2026 12:32 - atualizado em 25/07/2026 12:35

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Eduardo Bolsonaro discursou por vídeo na convenção do PL e pediu união da militância em torno de Flávio Bolsonaro.
Eduardo Bolsonaro discursou por vídeo na convenção do PL e pediu união da militância em torno de Flávio Bolsonaro. crédito: Partido Liberal/Youtube

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) enviou uma mensagem em vídeo exibida durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), realizada neste sábado (25). No discurso, o parlamentar pediu união da militância em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro, fez referência ao presidente argentino Javier Milei e voltou a defender a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

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Durante a fala, Eduardo afirmou que o grupo tem a missão de "despertar leões", em referência a uma frase popularizada por Milei. O deputado também criticou a esquerda e o Foro de São Paulo, associou a violência no país ao "narcoterrorismo" e disse que o Brasil deve acompanhar a chamada "onda azul" de governos de direita na América Latina.

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Ao encerrar a mensagem, Eduardo pediu que os apoiadores deixem de lado "egos e projetos pessoais" para fortalecer a campanha de Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro. O deputado também afirmou que espera ver Jair Bolsonaro em liberdade e defendeu a anistia dos presos relacionados aos atos de 8 de janeiro.

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