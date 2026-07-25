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Eleições 2026

PCB confirma em convenção candidatura de Túlio Lopes ao governo de Minas

Candidato a vice-governador será o também professor Warlen Nunes. Nomes foram oficializados em convenção realizada neste sábado (25/07) na ALMG

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Repórter
25/07/2026 18:25

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PCB confirma candidatura de Túlio Lopes ao governo de Minas
Historiador, Túlio Lopes é professor efetivo da UEMG e já foi candidato a governador em 2014 e a senador em 2018 crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A>Press

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) lançou neste sábado (25/07) a candidatura de Túlio Lopes ao governo de Minas Gerais para as eleições de 2026. O evento ocorreu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) com a presença de militantes e representantes de movimentos sociais.

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Historiador, Túlio Lopes é professor efetivo da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) e já foi candidato a governador em 2014 e a senador em 2018. 

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Seu candidato a vice será o também professor e filósofo Warlen Nunes, também filiado ao PCB.

Além da chapa majoritária, o partido também confirmou três candidaturas à Assembleia Legislativa de Minas Gerais: Jéssica Carvalho, José Augusto Bernardes, conhecido como Zulu, e Mário Mariano.

Durante o discurso, Túlio Lopes afirmou que sua candidatura é resultado da convergência de quatro eixos principais: a atuação no movimento docente da UEMG, a mobilização de servidores públicos estaduais, o engajamento com movimentos populares e da juventude, e a trajetória histórica do PCB.

“Essa candidatura surge da luta dos docentes da UEMG, da resistência dos servidores públicos contra políticas de privatização, da organização dos movimentos populares e da juventude e da tradição do PCB, partido que sempre esteve ao lado do povo trabalhador”, declarou.

O candidato também fez críticas ao governo estadual e reafirmou a posição do partido de não estabelecer alianças com siglas que compõem a base de apoio à atual gestão.

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Lopes também é presidente licenciado da Associação dos Docentes da UEMG (ADUEMG) e foi um dos líderes da campanha contra a transferência da universidade para o governo federal  e também contra a venda de imóveis da instituição que seriam feitas dentro do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). 

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