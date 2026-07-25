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ELEIÇÕES 2026

Flávio fala em continuidade ao trabalho do pai em lançamento de candidatura

Flávio Bolsonaro afirmou estar emocionado com as manifestações de apoio recebidas ao longo da convenção

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Maura Martins - Repórter da TV Brasil
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Maura Martins - Repórter da TV Brasil
Repórter
25/07/2026 19:37

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PL lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro neste sábado (25/7)
PL lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro neste sábado (25/7) crédito: NELSON ALMEIDA/AFP

O Partido Liberal (PL) formalizou, na tarde deste sábado (25/7), em São Paulo (SP), a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. O anúncio foi feito durante a convenção nacional do partido, que reuniu lideranças e políticos do campo da direita.

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O evento foi realizado no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu. Os portões foram abertos às 8h30, mas a convenção começou apenas por volta do meio-dia, com discurso do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

No encerramento do evento, o senador Flávio Bolsonaro afirmou estar emocionado com as manifestações de apoio recebidas ao longo da convenção, o que incluiu um discurso de sua esposa, a cirurgiã-dentista Fernanda Bolsonaro. Também foram exibidos vídeos gravados pelos irmãos do candidato, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o ex-vereador Carlos Bolsonaro, além de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher.

Em seu discurso, Flávio disse que, como filho mais velho, dá continuidade ao legado do pai. Presente à convenção, o presidente da Argentina, Javier Milei, fez um discurso de cerca de 30 minutos, no qual criticou o que classificou como ameaças do socialismo.

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Durante sua fala, houve problemas na sincronização entre a tradução exibida no telão e o discurso em espanhol, o que dificultou a compreensão de parte do público. Um dos momentos de maior surpresa do evento foi a exibição de um vídeo gerado por inteligência artificial com a imagem de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.

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Logo no início, o vídeo informava que não havia sido gravado pelo ex-presidente. A estratégia buscou contornar as restrições impostas pela medida judicial, que o impede de fazer manifestações públicas.

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