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Eleições 2026

Antes da convenção do PL, Flávio dança com apoiadores; veja vídeo

Pré-candidato do PL já havia viralizado antes ao dançar durante a internação do pai, Jair Bolsonaro

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Eduarda Esposito - Correio Braziliense
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Eduarda Esposito - Correio Braziliense
Repórter
25/07/2026 12:57

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Flávio Bolsonaro dança durante evento do PL no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (3/7)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já havia dançado durante evento do PL, no início de julho, no Rio de Janeiro crédito: Vittor Sales/Divulgação pré-campanha Flávio Bolsonaro

O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a dançar na noite dessa sexta-feira (24/7) durante um evento ao lado de apoiadores em São Paulo. O momento aconteceu um dia antes da Convenção Estadual e Nacional do Partido Liberal, que oficializa neste sábado (25/7) a candidatura para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro.

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Flávio já havia viralizado antes dançando em eventos do PL quando seu pai esteve internado em março deste ano tratando uma broncopneumonia.

Nas redes sociais circulam vários registros de Flávio dançando com os apoiadores. Somente um vídeo, publicado no X, já conta com mais de 612,4 mil visualizações.

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