Antes da convenção do PL, Flávio dança com apoiadores; veja vídeo

O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a dançar na noite dessa sexta-feira (24/7) durante um evento ao lado de apoiadores em São Paulo. O momento aconteceu um dia antes da Convenção Estadual e Nacional do Partido Liberal, que oficializa neste sábado (25/7) a candidatura para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro.

Flávio já havia viralizado antes dançando em eventos do PL quando seu pai esteve internado em março deste ano tratando uma broncopneumonia.

Nas redes sociais circulam vários registros de Flávio dançando com os apoiadores. Somente um vídeo, publicado no X, já conta com mais de 612,4 mil visualizações.

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Veja um registro do momento: