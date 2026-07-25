Michelle declara apoio a Flávio Bolsonaro e diz que 'vitória chegará'

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro enviou vídeo exibido durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), realizada neste sábado (25/7), na qual declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Na mensagem, ela afirmou que o senador tem uma "missão" e pediu união dos apoiadores para a campanha eleitoral.

No discurso gravado, Michelle disse que não compareceu ao evento, que acontece no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo, porque permanece em Brasília cuidando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

Michelle afirmou que a ausência do marido na convenção representa a força dos eleitores que ainda apoiam o ex-presidente e destacou que ambos estariam "sentindo a mesma energia" dos participantes.

Durante a fala, ela também convocou mulheres a participarem da política e afirmou que a eleição será definida pela mobilização dos apoiadores. Ao se dirigir a Flávio Bolsonaro, desejou "sabedoria, coragem e força" para a disputa e afirmou que a candidatura representa um projeto de reconstrução do país.

Reconciliação após crise interna

O envio do vídeo ocorre após uma reaproximação pública entre Michelle e Flávio Bolsonaro. Os dois haviam enfrentado um período de desgaste após a ex-primeira-dama afirmar que teria sido desrespeitada pelo senador em uma conversa.

O episódio chegou a influenciar a relação política entre os dois dentro do grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Michelle chegou a demonstrar resistência em participar da campanha de Flávio e indicou dúvidas sobre seu papel nas eleições de 2026.

A aproximação começou a mudar nesta semana, após Flávio publicar vídeo pedindo desculpas à ex-primeira-dama. Michelle respondeu aceitando o pedido e afirmou que a reconciliação permitiria "reconstruir uma nova relação" pelo que chamou de "bem maior".

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Após o acordo público, Michelle confirmou que enviaria uma mensagem para a convenção do PL. A gravação exibida neste sábado marcou o primeiro gesto público de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro após o período de tensão entre os dois.