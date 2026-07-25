Fachin reage a Milei após ataque a Moraes em convenção de Flávio Bolsonaro
'A presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados', disse Fachin
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FOLHAPRESS - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, rechaçou a fala do presidente da Argentina, Javier Milei, que chamou o ministro Alexandre de Moraes de "lixo careca" em sua fala no ato de lançamento da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL).
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"A presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados", disse em nota o ministro Fachin. "Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil."
Milei não foi autorizado por Moraes a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.
O presidente argentino chamou Bolsonaro de "grande amigo" e foi a estrela da convenção do PL feita neste sábado (25/7), em São Paulo.
Partido dos Trabalhadores
A fala do argentino também foi repercutida pelo presidente do PT, Edinho Silva. "Nenhuma autoridade pública no Brasil está acima de críticas, sempre e quando feitas de forma e no momento adequados. É inadmissível, contudo, que um chefe de Estado estrangeiro venha ao nosso país e se dirija em termos desrespeitosos aos seus poderes constituídos", afirmou em nota.
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Em seguida, Silva atacou Milei. "Não surpreende que o atual presidente da Argentina se comporte desta maneira. Afinal, não são poucas as situações recentes em que ele demonstrou não estar à altura do cargo que ocupa", escreveu. "O atual ocupante da Casa Rosada teria usado melhor seu tempo e os recursos dos contribuintes argentinos se tivesse aproveitado o dia de hoje para trabalhar e resolver os problemas do seu país."
E prosseguiu: "Lamentamos pela Argentina, país amigo do Brasil e que tem um povo excepcional".
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Além da participação de Milei, a convenção do PL contou com um vídeo do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. No recado gravado, ele chamou Flávio de "amigo" e lhe deu parabéns pelo lançamento da candidatura.