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Flávio Bolsonaro agradece apoio de Michelle: "O que nos une é maior do que qualquer ruído"

Candidato à presidência reforçou unidade do partido após mensagens da família exibidas durante a convenção que lançou sua candidatura

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LP
Letícia Passos
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Letícia Passos
Repórter
26/07/2026 11:40 - atualizado em 26/07/2026 11:41

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Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro crédito: Reprodução/YouTube/Partido Liberal

O candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, agradeceu publicamente as mensagens em vídeo que recebeu da família durante a convenção nacional do partido, realizada neste sábado (26/7).

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Em publicações feitas em sua página do X, Flávio direcionou mensagens à madrasta, Michelle Bolsonaro, e ao irmão, Carlos.

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À Michelle, com quem teve uma relação conturbada durante o período de pré-campanha, Flávio disse que a "direita unida é imbatível".

Segundo ele, defender o "legado" do ex-presidente Jair Bolsonaro seria maior do que "qualquer ruído" que ele e a madrasta podem ter enfrentado. 

Veja: 

Nos últimos dias, a relação de Flávio e Michelle Bolsonaro foi marcada por uma reaproximação pública após um período de especulações sobre divergências internas no PL.

Michelle manifestou apoio à sua pré-candidatura, encerrando rumores de que poderia disputar a Presidência ou de que haveria resistência ao nome de Flávio dentro do núcleo bolsonarista.

Durante a convenção nacional do partido, ela voltou a demonstrar alinhamento ao participar do evento e fazer um discurso em defesa da unidade do grupo político, reforçando o apoio à candidatura do senador. 

Carlos Bolsonaro

Outro familiar do candidato que "participou" da convenção via mensagem de vídeo, foi o irmão Carlos Bolsonaro, pré-candidato do PL ao Senado em Santa Catarina.

Em seu registro, Carlos comentou a trajetória do pai e desejou forças ao irmão mais velho que, segundo ele, também seria uma vítima do mesmo "sistema" que atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlos também direcionou críticas ao PT, dizendo que o Brasil "não aguenta mais" outro mandato da legenda no Planalto.

"Nosso pai é vítima diária desse sistema e agora você também está sendo atacado por ele, com toda a força. Mantenha a cabeça erguida, a espinha ereta e o coração tranquilo. Estamos todos contigo, haja o que houver. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT."

No post em que agradece pela mensagem, Flávio Bolsonaro diz ter ficado "profundamente" tocado pelas palavras do pré-candidato ao Senado. Conforme o filho 01 de Bolsonaro, Carlos entenderia o "peso de tudo isso" e que contar com o irmão tornaria "essa caminhada muito mais leve".

Veja: 

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