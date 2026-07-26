Flávio Bolsonaro agradece apoio de Michelle: "O que nos une é maior do que qualquer ruído"

O candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, agradeceu publicamente as mensagens em vídeo que recebeu da família durante a convenção nacional do partido, realizada neste sábado (26/7).

Em publicações feitas em sua página do X, Flávio direcionou mensagens à madrasta, Michelle Bolsonaro, e ao irmão, Carlos.

À Michelle, com quem teve uma relação conturbada durante o período de pré-campanha, Flávio disse que a "direita unida é imbatível".

Segundo ele, defender o "legado" do ex-presidente Jair Bolsonaro seria maior do que "qualquer ruído" que ele e a madrasta podem ter enfrentado.

Veja:

Obrigado pela mensagem, @Mi_Bolsonaro. A direita unida é imbatível. O que nos une é maior do que qualquer ruído: a defesa do legado do presidente Bolsonaro, a liberdade do nosso líder e o compromisso com o país.



Vamos juntos escrever um novo capítulo para o Brasil! pic.twitter.com/63dnJtzq0U — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 26, 2026

Nos últimos dias, a relação de Flávio e Michelle Bolsonaro foi marcada por uma reaproximação pública após um período de especulações sobre divergências internas no PL.

Michelle manifestou apoio à sua pré-candidatura, encerrando rumores de que poderia disputar a Presidência ou de que haveria resistência ao nome de Flávio dentro do núcleo bolsonarista.

Durante a convenção nacional do partido, ela voltou a demonstrar alinhamento ao participar do evento e fazer um discurso em defesa da unidade do grupo político, reforçando o apoio à candidatura do senador.



Carlos Bolsonaro

Outro familiar do candidato que "participou" da convenção via mensagem de vídeo, foi o irmão Carlos Bolsonaro, pré-candidato do PL ao Senado em Santa Catarina.

Em seu registro, Carlos comentou a trajetória do pai e desejou forças ao irmão mais velho que, segundo ele, também seria uma vítima do mesmo "sistema" que atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlos também direcionou críticas ao PT, dizendo que o Brasil "não aguenta mais" outro mandato da legenda no Planalto.

"Nosso pai é vítima diária desse sistema e agora você também está sendo atacado por ele, com toda a força. Mantenha a cabeça erguida, a espinha ereta e o coração tranquilo. Estamos todos contigo, haja o que houver. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT."

No post em que agradece pela mensagem, Flávio Bolsonaro diz ter ficado "profundamente" tocado pelas palavras do pré-candidato ao Senado. Conforme o filho 01 de Bolsonaro, Carlos entenderia o "peso de tudo isso" e que contar com o irmão tornaria "essa caminhada muito mais leve".

Veja: