Zema aposta no legado em Minas como trunfo na disputa pelo Planalto

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador Romeu Zema (Novo) pretende usar a sua trajetória de pouco mais de sete anos à frente do governo de Minas como principal credencial para sustentar sua pré-campanha à Presidência da República.

Em discurso nesta segunda-feira (27/7), em Brasília, o ex-governador afirmou que pretende levar para o país o modelo de gestão adotado no estado e disse ser o nome mais preparado para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026.

"O Brasil não aguenta mais quatro anos de Lula. Se tem alguém que sabe como derrotar o PT, sou eu. Sou o mais qualificado para fazer o Brasil prosperar novamente, assim como fiz em Minas", afirmou.

Em 2018, Zema assumiu o governo com um discurso de "arrumar a casa". Entre as principais medidas, estavam o pagamento em dia dos salários dos servidores, que vinham sendo parcelados na gestão anterior, e a contenção de gastos. Sua principal bandeira na disputa pela Presidência é o combate ao que chama de "intocáveis", termo que utiliza para se referir a políticos que, segundo ele, acumulam privilégios.

Ao agradecer a confiança do partido, Zema afirmou que sua candidatura será pautada pela responsabilidade fiscal, combate à corrupção, geração de empregos e fortalecimento da economia.

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A candidatura de Zema foi oficializada por unanimidade durante a convenção nacional do Novo, realizada nesta segunda-feira (27/7), em Brasília.

