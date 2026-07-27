Novo oficializa Zema como candidato à Presidência da República

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Partido Novo oficializou, nesta segunda-feira (27/7), durante convenção nacional realizada em Brasília, a candidatura do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema à Presidência da República nas eleições de 2026. A decisão foi aprovada por unanimidade em evento que reuniu dirigentes, parlamentares e filiados do partido.

Eleito governador de Minas em 2018 e reeleito em 2022, Zema chega à disputa nacional após pouco mais de sete anos à frente do Executivo mineiro. Empresário nascido em Araxá, no Alto Paranaíba, tem 61 anos e é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele almeja ser o "primeiro presidente empreendedor da história do Brasil".

Nas pesquisas eleitorais, o ex-governador mineiro oscila entre 2% e 3% das intenções de voto nos cenários estimulados de primeiro turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) lideram a disputa em um cenário de polarização.

Vice ainda indefinido

Com a candidatura oficializada, Zema ainda não definiu quem será seu candidato a vice-presidente. O ex-governador chegou a negociar uma composição com o empresário Geraldo Rufino, filiado ao Podemos, mas Rufino anunciou sua pré-candidatura ao Senado por São Paulo.

No último sábado (25/7), Zema afirmou que pretende se reunir com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, citado por ele como um possível nome para compor a chapa.

Cenário político

Crítico da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos últimos dias, Zema também elevou o tom das críticas a Flávio Bolsonaro, pré-candidato do Partido Liberal à Presidência, ao questionar as relações do parlamentar com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. O ex-governador também descartou a possibilidade de integrar uma eventual chapa como candidato a vice-presidente.

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Em outra frente, o pré-candidato direciona suas críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) após a divulgação de informações sobre possíveis conexões dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli com Vorcaro.

