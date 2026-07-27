Convenção do PT confirma Patrus candidato ao governo e Marília ao Senado

Por meio de uma convenção virtual, o Partido dos Trabalhadores (PT) em Minas Gerais confirmou, nesta segunda-feira (27/7), a pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias ao governo do estado e a pré-candidatura da ex-prefeita de Contagem Marília Campos ao Senado.

Como integra a federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, o PT ainda aguarda a convenção do grupo para oficializar as candidaturas. A reunião está marcada para a manhã de sexta-feira (31), na sede do PT mineiro, em Belo Horizonte.

Definições do PT

O vice de Patrus ainda não foi fechado, mas deve vir por indicação do PSB, repetindo a chapa nacional que tem Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). O ex-presidente da Fiesp Josué Gomes é o favorito para completar a chapa estadual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também não houve uma decisão final sobre a coligação do PT. O partido segue em diálogo com a federação Psol-Rede, que tem a ex-deputada federal Áurea Carolina como pré-candidata ao Senado.

