Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Convenção do PT confirma Patrus candidato ao governo e Marília ao Senado

Partido ainda aguarda a convenção da federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, para homologar as candidaturas

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
27/07/2026 19:43 - atualizado em 27/07/2026 19:44

compartilhe

SIGA
×
Patrus Ananias e Marília Campos
Patrus Ananias e Marília Campos são as apostas do PT para o governo e Senado, respectivamente crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press e Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Por meio de uma convenção virtual, o Partido dos Trabalhadores (PT) em Minas Gerais confirmou, nesta segunda-feira (27/7), a pré-candidatura do deputado federal Patrus Ananias ao governo do estado e a pré-candidatura da ex-prefeita de Contagem Marília Campos ao Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como integra a federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, o PT ainda aguarda a convenção do grupo para oficializar as candidaturas. A reunião está marcada para a manhã de sexta-feira (31), na sede do PT mineiro, em Belo Horizonte.

Definições do PT

O vice de Patrus ainda não foi fechado, mas deve vir por indicação do PSB, repetindo a chapa nacional que tem Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). O ex-presidente da Fiesp Josué Gomes é o favorito para completar a chapa estadual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também não houve uma decisão final sobre a coligação do PT. O partido segue em diálogo com a federação Psol-Rede, que tem a ex-deputada federal Áurea Carolina como pré-candidata ao Senado.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 marilia-campos pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay