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ELEIÇÕES

Em convenção, PL decide aguardar definição de Cleitinho

Senador mantém mistério sobre entrar ou não na disputa pelo governo estadual

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
27/07/2026 16:22 - atualizado em 27/07/2026 16:30

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O Partido Liberal, em convenção nesta segunda-feira (22/7), resolveu aguardar a decisão de Cleitinho Azevedo para disputar o governo de Minas Gerais
O Partido Liberal, em convenção nesta segunda-feira (22/7), resolveu aguardar a decisão de Cleitinho Azevedo para disputar o governo de Minas Gerais crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A convenção estadual do Partido Liberal (PL) em Minas Gerais terminou em aberto nesta segunda-feira (27/7), com a decisão de aguardar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) definir se disputará o governo de Minas Gerais ou não.

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O PL dá como certo o apoio ao senador, mas este ainda mantém mistério sobre a entrada no pleito. Se ele recuar, a legenda tem como alternativas lançar o ex-prefeito de Betim Vittorio Medioli ou o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe. Também é cogitado o apoio a uma eventual candidatura do ex-deputado e ex-secretário de governo Marcelo Aro (PP).

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Por outro lado, a ata aprovada nesta segunda homologou todas as candidaturas a deputado federal e estadual. Para a disputa do Senado, o nome do deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) foi confirmado como candidato único.

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