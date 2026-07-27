Lula lidera 1º turno e vence todos os adversários no 2º, aponta BTG/Nexus

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência da República no primeiro turno e aparece à frente em todos os cenários simulados de segundo turno, segundo a sétima rodada da pesquisa BTG Pactual/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (27/7). No cenário estimulado para o primeiro turno, Lula aparece com 42% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33%.

Na sequência da disputa aparecem o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 6%, e o fundador do MBL, Renan Santos (Missão), com 5%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem 3%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), com 2%, e por Cabo Daciolo (Mobiliza), com 1%.

Os votos brancos, nulos ou em nenhum candidato somam 6%, enquanto 2% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Cenários de segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Lula mantém vantagem sobre todos os adversários testados. No confronto com Flávio Bolsonaro, o presidente tem 47% das intenções de voto, contra 43% do senador. Brancos e nulos representam 9%, enquanto 1% dos entrevistados não respondeu.

A disputa mais equilibrada é contra Ronaldo Caiado. Nesse cenário, Lula aparece com 45%, ante 43% do governador goiano, resultado que configura empate no limite da margem de erro. Brancos e nulos somam 10% e os indecisos, 2%.

Em um eventual segundo turno contra Romeu Zema, o presidente registra 46% das intenções de voto, frente a 42% do ex-governador mineiro. Brancos e nulos chegam a 11%, e 1% não soube responder.

Já na simulação contra Renan Santos, Lula alcança 47%, enquanto o candidato do Missão 39%. Os votos brancos e nulos somam 13%, e os indecisos representam 2%.

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O levantamento foi realizado entre 24 e 26 de julho, com 2.004 eleitores em todo o país. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01489/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

