Benedita e Crivella lideram disputa pelo Senado no Rio, aponta Quaest

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Os deputados federais Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos), ex-prefeito do Rio de Janeiro, lideram os dois cenários de intenção de voto para o Senado no estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (27/7).

Benedita aparece na primeira colocação em ambas as simulações, enquanto Crivella ocupa o segundo lugar. O levantamento também mostra que a maioria dos eleitores afirma que ainda pode mudar de voto até a eleição.

No primeiro cenário estimulado, Benedita da Silva registra 11% das intenções de voto, seguida por Marcelo Crivella, com 8%. O senador Carlos Portinho (PL) e o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União) aparecem com 4%. Alessandro Molon (PSB), Mônica Benício (Psol), Pedro Paulo (PSD) e Waguinho (Republicanos) têm 3% cada.

Marcos Dias (Podemos) e Sávio Neves (PSDB) registram 1%, enquanto Helio Secco (Missão) não pontua. Brancos, nulos e eleitores que afirmam que não votarão totalizam 37%, enquanto 22% se declaram indecisos.

No segundo cenário, Benedita mantém a liderança, com 12%, seguida por Marcelo Crivella, com 9%. Carlos Portinho, Mônica Benício, Pedro Paulo e Waguinho aparecem com 4% cada. Marcos Dias e Sávio Neves registram 1%, enquanto Helio Secco não pontua.

Nesse cenário, 38% dizem que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas, e 13% ainda estão indecisos.

A pesquisa também mostra que o voto para o Senado ainda não está consolidado para a maioria do eleitorado fluminense. Segundo o levantamento, 59% relatam que ainda podem mudar de candidato até a eleição. Outros 39% dizem que a escolha já é definitiva, e 2% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa foi realizada presencialmente entre 21 e 25 de julho, com 1.200 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrada no TSE e protocolado com os números BR-07670/2026 e RJ-02671/2026.

