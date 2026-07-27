Eduardo Paes lidera todos os cenários ao governo do Rio, aponta Quaest

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera com ampla vantagem todos os cenários testados pela pesquisa Genial/Quaest na disputa pelo governo fluminense. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (27/7), mostra o candidato à frente nas três simulações de primeiro turno e também nos dois cenários de segundo.

No primeiro cenário estimulado, Eduardo Paes registra 38% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) e o deputado estadual Douglas Ruas (PL), ambos com 10%.

William Siri (PSOL) aparece com 2%. André Marinho (Novo), Coronel Busnello (Missão), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Wilson Witzel (DC) têm 1% cada, enquanto Luan Monteiro (PCO) não pontua. Indecisos somam 19%, e brancos, nulos e os que afirmam que não votarão representam 16%.

Outros cenários

No segundo cenário, sem Garotinho, Paes amplia a vantagem e alcança 42%. Douglas Ruas aparece em segundo, com 11%. Coronel Busnello, William Siri e Wilson Witzel registram 2% cada. André Marinho, Cyro Garcia, Juliete Pantoja e Luan Monteiro têm 1% cada. Os indecisos somam 18%, enquanto 19% declaram voto branco, nulo ou dizem que não votarão.

A terceira simulação também mostra Paes com 42% das intenções de voto. Douglas Ruas computa com 11%, seguido por Coronel Busnello, Cyro Garcia, Juliete Pantoja e William Siri, todos com 2%. André Marinho e Luan Monteiro registram 1% cada. Neste recorte, indecisos representam 18%, e brancos, nulos e não votantes chegam a 19%.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, o ex-prefeito do Rio tem 48% das intenções de voto, ante 18% de Anthony Garotinho. Indecisos somam 11%, e brancos, nulos e não votantes, 23%. Já diante de Douglas Ruas, Paes alcança 52%, enquanto o candidato do PL registra 16%. Nesse cenário, os indecisos são 12%, e os votos brancos, nulos ou abstenções declaradas chegam a 20%.

Indecisos

A pesquisa também indica que a disputa ainda pode sofrer mudanças. Questionados sobre a definição do voto para governador, 55% dos entrevistados afirmaram que ainda podem mudar de escolha até a eleição. Outros 43% disseram que o voto já é definitivo, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa foi realizada presencialmente entre 21 e 25 de julho, com 1.200 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrada no TSE e protocolada com os números BR-07670/2026 e RJ-02671/2026.

