Assine
overlay
Início Política
Eleições 2026

Ronaldo Caiado: PSD oficializa candidatura à Presidência

Com Gilberto Kassab, presidente da sigla, como vice-presidente, partido é o terceiro a oficializar chapa ao Planalto

Publicidade
Carregando...
EE
Eduarda Esposito - Correio Braziliense
EE
Eduarda Esposito - Correio Braziliense
Repórter
26/07/2026 14:05

compartilhe

SIGA
×
PSD lança candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República
Palanque da convenção do PSD em São Paulo, realizada neste domingo (26/7), estava repleto de aliados de Ronaldo Caiado e candidatos ao Senado e à Câmaras dos Deputados crédito: Divulgação/PSD

O PSD oficializou em São Paulo, neste domingo (26/7), a candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência do Brasil. Formando chapa com Gilberto Kassab, presidente do partido, a legenda é a terceira após Missão e PL a lançar candidatura ao Planalto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais



O palanque estava repleto de aliados de Caiado, e candidatos ao Senado, Câmara dos Deputados e câmaras estaduais. Mais cedo, o ex-governador de Goiás publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo os comentários e chamando para o evento.

Caiado deixou o União Brasil no começo do ano e se filiou ao PSD, na época o partido tinha três possíveis nomes para a presidência: Caiado, o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e o ex-governador do Paraná Ratinho Jr.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a desistência da pré-candidatura de Ratinho, o PSD convergiu para a candidatura de Caiado. Sem apoio de outras siglas de centro e direita, o partido acabou selando a chapa com a indicação de Kassab como nome à vice-presidência.

Tópicos relacionados:

caiado candidatura presidencia psd ronaldo ronaldo-caiado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay