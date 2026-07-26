Ronaldo Caiado: PSD oficializa candidatura à Presidência

O PSD oficializou em São Paulo, neste domingo (26/7), a candidatura de Ronaldo Caiado à Presidência do Brasil. Formando chapa com Gilberto Kassab, presidente do partido, a legenda é a terceira após Missão e PL a lançar candidatura ao Planalto.

O palanque estava repleto de aliados de Caiado, e candidatos ao Senado, Câmara dos Deputados e câmaras estaduais. Mais cedo, o ex-governador de Goiás publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo os comentários e chamando para o evento.

Caiado deixou o União Brasil no começo do ano e se filiou ao PSD, na época o partido tinha três possíveis nomes para a presidência: Caiado, o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e o ex-governador do Paraná Ratinho Jr.

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Com a desistência da pré-candidatura de Ratinho, o PSD convergiu para a candidatura de Caiado. Sem apoio de outras siglas de centro e direita, o partido acabou selando a chapa com a indicação de Kassab como nome à vice-presidência.